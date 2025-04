La hora de la afición malaguista

Partiendo de la tesis de que a la afición del Málaga no se le puede poner un pero, ha llegado el momento de la verdad ... para ella. Su empuje va a resultar vital para la permanencia del equipo, a seis jornadas del final, con una ventaja no muy amplia del equipo respecto a la zona de descenso y, sobre todo, con cuatro de los seis partidos en La Rosaleda.

Este es el factor que diferencia claramente el calendario del Málaga respecto a cualquiera de sus rivales directos. Ninguna tendrá tantos partidos de local, y es también una ocasión para aparcar críticas y castigos al flojo rendimiento del equipo en todo lo que va de segunda vuelta (13 puntos frente a los 30 sumados hasta al el ecuador del torneo) y volcarse con un equipo para el que garantizarse estar en Segunda la próxima campaña se antoja vital cara al proyecto deportivo y las expectativas de crecimiento del club que representa a la ciudad más poblada de Europa occidental sin fútbol de élite.

El Málaga ha preparado un mosaico este domingo ante el Castellón, cita para la que ayer quedaban solamente apenas 500 entradas

No hay dato concreto que no reafirme el gran papel que ha jugado hasta ahora la afición malaguista. De hecho esta campaña es la novena más numerosa, en cifras de asistencia media a los estadios, en el fútbol español, entre los clubes profesionales. Con 25.061 espectadores, sólo se ve superado por ocho entidades, todas de Primera División e históricas: Real Madrid (73.800), Atlético de Madrid (61.593), Betis (51.804), Athletic (48.380), Barcelona (45.270, quinto, lastrado por jugar en Montjuic, no en un Camp Nou en obras), Valencia (42.897), Sevilla (35.684) y Real Sociedad (30.624), en cifras oficiales de hace una semana.

El Málaga cuenta con 26.550 abonados, otro dato récord este curso, y con 13.000 más en lista de espera que se quedaron sin poder adquirir su abono ante la ausencia de espacio en el estadio cara a reservar un margen de entradas sueltas para los partidos (entre ellas las destinadas a los aficionados de los equipos visitantes).

Pese a esta cifra, la mejor entrada en un partido de esta campaña fue de 27.281 espectadores ante el Deportivo, en el primer encuentro de este 2025 en el estadio. En cada choque de local se registra un cierto número de bajas entre los socios, inevitable, que se ha tratado de mitigar con la posibilidad de que los abonados puedan devolver sus carnés para partidos en concreto (con ventajas para ellos cara al futuro).

Así las cosas, se prevé un gran ambiente en el feudo de Martiricos en este tramo final de la temporada, cuando se va a decidir todo, en las citas ante el Castellón del domingo (18.30 horas), el Granada (sábado 3 de mayo, a las 18.30), el Sporting (fin de semana del 17 y 18 de mayo) y el Burgos (en el 31 de mayo o el 1 de junio).

Venta anticipada

En concreto, ante el Castellón, duelo para el que no ha habido una demanda especial de entradas de los seguidores del cuadro 'orellut', ya sólo quedaban disponibles en taquilla a última hora de este miércoles algo más de 500 localidades. Podría llegarse a colocar el cartel de 'no hay entradas', que no es algo novedoso este ejercicio, aunque a la postre no se alcance el lleno en el partido en cuestión.

El Málaga ha organizado un mosaico con cartulinas para que luzca en los prolegómenos del partido de este domingo, con medio centenar de voluntarios para hacer posible la iniciativa. Además, el club cara al derbi contra el Granada, el sábado 3 de mayo, ha tratado de evitar que se repita lo sucedido recientemente ante el Córdoba, cuando hubo entre mil y dos mil hinchas del cuadro verdiblanco en una de las esquinas del estadio. Así, se decretó la venta online, exclusiva para abonados hasta unos días antes de cada partido, cuando ya se abrirá para el público general. Además, los socios tienen un descuento de un 20%, hasta un máximo de dos entradas. Esto se ha aplicado también ante el Castellón.

Ha llegado la hora de la afición. Sería un buen síntoma que no tuvieran que organizarse recibimientos al autobús del equipo en la Avenida de la Palmilla antes de los partidos. Significaría que la evolución deportiva es positiva y no hay que jugársela a cara de perro en los dos últimos duelos de local ante el Sporting (antepenúltima jornada) y Burgos (última).

ASISTENCIA MEDIA DE LOS ESTADIOS DEL FÚTBOL PROFESIONAL (TEMPORADA 2024-25)

1º. Real Madrid: 73.800

2º. Atlético de Madrid: 61.593

3º. Betis: 51.804

4º. Athletic: 48.380

5º. Barcelona: 45.270

6º. Valencia: 42.897

7º. Sevilla: 35.684

8º. Real Sociedad: 30.624

9º. Málaga: 25.061

10º. Espanyol: 24.416

11º. Las Palmas: 23.550

12º. Deportivo: 22.144

13º. Celta: 21.718

14º. Sporting: 21.195

15º. Valladolid: 20.870

16º. Osasuna: 20.387

17º. Oviedo: 20.043

18º. Racing: 19.872

19º. Mallorca: 18.750

20º. Villarreal: 18.588