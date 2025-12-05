Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanfran Funes, en su comparecencia del viernes. Salvador Salas

Funes: «Cerramos el paréntesis de la Copa y nos centramos en este partido, que es trascendental»

«Creía y sigo creyendo que era una oportunidad muy buena, pero toca seguir y pensar en el presente», dijo el entrenador del Málaga sobre la importancia del choque del lunes ante el cuadro aragonés

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:04

Juan Francisco Funes se sentó para comparecer en la previa del partido del Málaga frente al Zaragoza (lunes, 20.30, La Rosaleda). Preguntado por el ... batacazo copero y sus declaraciones acerca de una posible falta de ilusión de sus hombres en Talavera, explicó que «no hablaba de nuestra ilusión, sino de la del rival. Cuando el rival se enfrenta a un equipo de superior categoría, su ilusión es casi infinita porque saben que pueden hacer historia. No es casualidad que casi 20 equipos contra clubes de menor categoría. Cuando no dominas esa otra parte del fútbol, casi que estás en desventaja. Tampoco es fácil para algunos de nuestros jugadores: algunos venían de no tener minutos o incluso era su debut, otros que venían de lesión...»

