Funes: «Cerramos el paréntesis de la Copa y nos centramos en este partido, que es trascendental»

Juan Francisco Funes se sentó para comparecer en la previa del partido del Málaga frente al Zaragoza (lunes, 20.30, La Rosaleda). Preguntado por el ... batacazo copero y sus declaraciones acerca de una posible falta de ilusión de sus hombres en Talavera, explicó que «no hablaba de nuestra ilusión, sino de la del rival. Cuando el rival se enfrenta a un equipo de superior categoría, su ilusión es casi infinita porque saben que pueden hacer historia. No es casualidad que casi 20 equipos contra clubes de menor categoría. Cuando no dominas esa otra parte del fútbol, casi que estás en desventaja. Tampoco es fácil para algunos de nuestros jugadores: algunos venían de no tener minutos o incluso era su debut, otros que venían de lesión...»

Reconoció que la eliminación «escuece mucho, sobre todo por la forma en la que se produjo, fuimos superados por el rival en la segunda parte. Teníamos la ilusión de seguir en la Copa. Creía y sigo pensando que era una oportunidad muy buena que podíamos aprovechar y ahora hemos perdido los posibles beneficios que nos podía traer. Pero se abrió un paréntesis que ahora debemos cerrar. Tenemos el lunes un partido trascendental. Hay que centrarnos en el presente, porque sino no va a fluir bien y no podremos sacar adelante este partido. No nos echemos más piedras».

Sobre el rival que atañe al Málaga, el Zaragoza, dijo que «dar lo mejor de nosotros ahora nos ayudará a sacar lo mejor el lunes. Cuesta la misma vida ganar un partido en Segunda División, pues ellos llevan tres seguidos. Últimamente casi ni les tiran a puerta. Se manifiestan como un bloque muy fuerte defensivamente, que les ha llevado a que les lleguen los resultados. Tenían muy buena plantilla antes y la tienen ahora. Su plantilla no corresponde probablemente para estar ahí abajo. Si miramos los últimos tres o cuatro partidos, estarían peleando por el campeonato. Tendremos que armarnos de paciencia, porque es la virtud que abre la puerta a las demás».

Si cataloga el partido ante el cuadro aragonés como una final, parafraseó al tenista Roger Federer: «Él decía que cada punto era el más importante, pero que si luego lo perdía le daba la importancia justa, al tratarse de sólo un punto. Yo voy a matizar la frase: para nosotros este es el partido más importante del año, y cuando acabe dejará de serlo y lo será el siguiente. Lo importante es que la gente se vaya contenta el lunes. Lo que tenga que venir después, vendrá».

Los goles de Adrián Niño

Adrián Niño ha visto puerta en los tres partidos de Funes en el banquillo del Málaga (cuatro tantos). Preguntado por si puede existir cierta dependencia del equipo en los goles del ariete roteño, comentó que «los delanteros viven de los goles. Si miramos los minutos que ha jugado conmigo, es el que más ha jugado de los tres delanteros. Pero sé que cuando jueguen Chupete y Eneko también van a marcar, más que nada porque ya lo han demostrado. Si hay una posición en la que no nos tenemos que preocupar es en ese último tercio. Él ahora está teniendo su momento y hay que aprovecharlo, pero tendrán su espacio los tres».

El miércoles se vio un cambio en su esquema durante la segunda mitad, pasando del 4-2-3-1 a un 4-4-2, en busca del empate. Sobre si es innegociable un cambio en el sistema desde el inicio, argumentó que «los que me conocen saben que me gusta mucho el sistema que utilizo: lo utilizaba en el Loja, en El Palo, en el filial... Me gusta porque da importancia a los jugadores del eje, es tener a tres jugadores por dentro. El otro día cambiamos a doble punta porque entre los cambios obligados y que íbamos al límite, debíamos hacerlo, pero el eje se quedaba muy desguarnecido. Aunque hay posibilidades de jugar con dos puntas sin exponerte tanto por dentro. Está esa posibilidad de jugar con dos puntas, aunque ellos dentro del campo tienen que manifestar también que pueden hacerlo».