La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención para los Al-Thani

El 'caso Al-Thani' sigue pendiente de algunos trámites para que la instrucción quede definitivamente zanjada. Después de solicitar todas las partes hace algunos meses ... las penas que consideran oportunas, ahora falta la notificación a los afectados, concretamente a cuatro de ellos, al jeque sus tres hijos investigados (Nasser, Rakan y Nayef). Y ahí es donde se centran ahora las actuaciones, si bien desde BlueBay, con el abogado José Carlos Aguilera a la cabeza, aseguran en un comunicado que se ha unido la Fiscalía a la petición realizada por la hotelera para que se dicte una Orden Europea de Detención de los Al-Thani, su busca y captura nacional e internacional.

El Ministerio Público, según el escrito facilitado por BlueBay, concluye de una forma contundente en el caso de que sean ignoradas, como suele ser habitual, las notificaciones en las direcciones de correo que fueron facilitadas por ellos mismos «procederá acordar su prisión y dictar sus busca y captura nacional e internacional mediante la emisión de una orden de detención nacional e internacional… Para que una vez habidos se realicen los trámites necesarios para que sean puestos a disposición de la autoridad judicial española y, celebrada la comparecencia, decidir sobre su situación personal», asegura el escrito remitido por la hotelera.

En este mismo documento también solicita la Fiscalía la designación de un abogado de oficio para cada uno de los Al-Thani al no haber designado voluntariamente una defensa de su elección, «pudiendo hacerlo y haber contado con un plazo más que suficiente». Desde BlueBay mantienen que el jeque y sus hijos han desarrollado «una estrategia de defensa basada en no tener defensa, que es también expresión de su deliberada y contumaz voluntad de sustraerse a la acción de la justicia, intentando ignorar la querella y su posición de querellados-investigados en la misma».

El procedimiento, mientras tanto, sigue su marcha y ahora acaba de cerrarse o está a punto de hacerlo el trámite de la traducción de la documentación para la solicitud, en su caso, de una comisión rogatoria a las autoridades de Doha. Esta posibilidad la descarta la hotelera, que considera factible pasar directamente a la orden de busca y captura, algo que fue apoyado por la Fiscalía en un escrito, según aseguran: «Efectivamente, ninguna comisión rogatoria consta que haya sido cumplimentada por las autoridades de Catar. Es más, a lo largo de todo el procedimiento se ha puesto de manifiesto… que dichos acusados han venido utilizando su derecho de defensa y su situación de residencia en el extranjero, para torpedear la buena marcha del procedimiento, y dicha situación no puede se aceptada».