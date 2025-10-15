Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una acción del Estepona-Málaga copero de la pasada campaña, en esa ocasión disputado en La Línea. SALVADOR SALAS

Comienza la venta de entradas para el duelo copero en Estepona: precios y fechas clave

El importe de las localidades para el choque del jueves 30 (21.00 horas) oscila entre 10 y 30 euros, y el aforo del Muñoz Pérez es de 3.800 asientos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:15

Las entradas para el Estepona-Malaga de primera ronda de la Copa del Rey, previsto para el jueves 30, a las 21.00, ya están ... a la venta, y sus precios oscilan entre 10 y 30 euros, en función de la zona del estadio Muñoz Pérez y si el comprador es socio o no del cuadro local.

