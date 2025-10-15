Comienza la venta de entradas para el duelo copero en Estepona: precios y fechas clave

Las entradas para el Estepona-Malaga de primera ronda de la Copa del Rey, previsto para el jueves 30, a las 21.00, ya están ... a la venta, y sus precios oscilan entre 10 y 30 euros, en función de la zona del estadio Muñoz Pérez y si el comprador es socio o no del cuadro local.

Ampliar CD ESTEPONA

De momento, hasta el martes 21 (incluido) la venta sólo está abierta a abonados del Estepona, con precios de 10 euros (Fondo), 15 (Preferencia) y 20 (Tribuna). Desde el miércoles 22 al viernes 25 los no socios podrán comprar entradas en la taquilla del estadio, con importes de 15 (Fondo), 25 (Preferencia) y 30 (Tribuna) euros.

Finalmente, desde el sábado 25 se habilita la venta a todos los públicos en la taquilla web. Hay que recordar que la pasada campaña, en el 2-3 en la misma ronda (tras prórroga), el choque se jugó en el remozado Municipal de La Línea, pero ahora se podrá competir ya en el Muñoz Pérez, que tiene un aforo de 3.800 asientos.

El Estepona sigue compitiendo en el grupo 4 de Segunda RFEF, dos categorías más abajo que el Málaga, y este pasado fin de semana superó al Atlético Malagueño en la Liga (0-3).