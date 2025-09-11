Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Izan Merino se lleva un agarrón en la visita liguera en abril. AGENCIA LOF

El Alcoraz, una pesadilla para el Málaga

Si bien sólo ha jugado cuatro encuentros en el feudo del Huesca, el conjunto blanquiazul no conoce la victoria allí, acumulando tres derrotas y un empate

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:28

Hay estadios que, ya sea por la historia de los clubes que juegan allí o la mística de los propios campos, provocan escalofríos a los ... equipos que los visitan. En el caso del Málaga, hay dos feudos muy señalados: Riazor, hogar del Deportivo (aquí sí ha ganado, aunque poco y ha habido derrotas traumáticas), y el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid (obtuvo un empate a uno, muy recordado por el espectacular gol de falta de Cazorla en el descuento, pero no ha vencido nunca). Se sabe que el conjunto malaguista ha sido capaz de vencer en el Camp Nou en dos ocasiones (en 1999, por 1-2 y en 2015 por 0-1), pero no lo ha hecho en el campo de otro equipo que viste de azulgrana, al que visita mañana (18.30 horas): El Alcoraz, el campo del Huesca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  4. 4 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  5. 5 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  8. 8 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Alcoraz, una pesadilla para el Málaga

El Alcoraz, una pesadilla para el Málaga