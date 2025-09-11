El Alcoraz, una pesadilla para el Málaga

Hay estadios que, ya sea por la historia de los clubes que juegan allí o la mística de los propios campos, provocan escalofríos a los ... equipos que los visitan. En el caso del Málaga, hay dos feudos muy señalados: Riazor, hogar del Deportivo (aquí sí ha ganado, aunque poco y ha habido derrotas traumáticas), y el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid (obtuvo un empate a uno, muy recordado por el espectacular gol de falta de Cazorla en el descuento, pero no ha vencido nunca). Se sabe que el conjunto malaguista ha sido capaz de vencer en el Camp Nou en dos ocasiones (en 1999, por 1-2 y en 2015 por 0-1), pero no lo ha hecho en el campo de otro equipo que viste de azulgrana, al que visita mañana (18.30 horas): El Alcoraz, el campo del Huesca.

Ampliar Una imagen de la derrota malaguista en Huesca al comienzo de la Liga 2022-23, con Fran Sol, Febas, Rubén Castro y Javi Jiménez. AGENCIA LOF

No es una muestra particularmente amplia, tan sólo de cuatro partidos, el primero de ellos fue en la temporada 2019-20, pero han sido tres derrotas y un empate en la ciudad aragonesa. Todos estos enfrentamientos se han dado en Segunda División, coincidiendo con el apogeo deportivo de la entidad aragonesa, en la que ha disputado sus únicas dos temporadas en Primera División, y el declive del club blanquiazul, ausente en la élite del fútbol español desde la 2018-19.

El primer encuentro en El Alcoraz fue el 6 de octubre de 2019. El Huesca venció aquel partido (2-0) con un gol del central Jorge Pulido, icono en Huesca y que el sábado superará a Juanjo Camacho como el futbolista azulgrana con más partidos en el fútbol profesional. El segundo fue obra de Juan Carlos Real. Las dos asistencias fueron de Mikel Rico. El exmalaguista David Ferreiro, uno de los héroes del último ascenso blanquiazul, militaba en aquel entonces en el Huesca, y malogró un penalti en el 51.

El siguiente duelo en Huesca fue dos temporadas después, en la 2021-22 (19 de octubre de 2021), en la que el Málaga empató (0-0) para obtener su único punto en sus cuatro visitas a El Alcoraz. Todavía dirigía al cuadro malagueño José Alberto López.

El tercero de los cuatro partidos fue en la 2022-23, la del dramático descenso del Málaga a Primera RFEF. El duelo, correspondiente a la quinta jornada (ayer se cumplieron tres años de este partido, pues fue el 11 de septiembre de 2022), se saldó con un 1-0, de nuevo con gol de Juan Carlos Real, a pase de Dani Escriche. El conjunto blanquiazul comenzaba a tocar fondo.

Pero no cabe duda de que el choque más traumático fue el último de ellos, hace sólo unos meses (en la trigésima quinta jornada, el 14 de abril, que cayó en Lunes Santo). Los hombres de Pellicer se encontraban sumidos en el peor momento de la temporada y comenzaban a verle las orejas al lobo. El técnico castellonense alineó por primera vez en todo el curso una línea de tres centrales (Pastor, Nelson y Galilea) y parecía recuperar la solidez defensiva que había perdido en la segunda vuelta, pero acabaría perdiendo el choque en el minuto 97 (1-0) en una brillante combinación del cuadro oscense por el sector izquierdo (el derecho del cuadro de Martiricos) que finalizó Javi Pérez para batir a Alfonso Herrero, dando así también alas a su equipo en la pelea por el acceso a los 'play-off', pese a que finalmente se quedaron a las puertas. Al día siguiente se confirmó la salida de Antoñito al Newcastle.

¿Será esta la vez en la que el Málaga logre su primer triunfo en Huesca? En cuanto a resultados, llega al partido en su mejor momento en años (es el mejor arranque liguero de la entidad en más de un lustro), y los jugadores cuentan con la motivación extra para deshacerse de los fantasmas recientes de El Alcoraz.