Dorrio: «Desde siempre sueñas con jugar en un club como el Málaga»

Josué Dorrio fue presentado como nuevo jugador del Málaga. El extremo llega para que la banda derecha tenga a dos futbolistas, Larrubia y él (Dorrio ... también puede jugar por la izquierda y, en palabras de Loren, su llegada ayuda a que «no tengamos que correr prisas con Haitam y que se recupere por completo»).

El futbolista vasco se mostró muy orgulloso por firmar por el Málaga: «Llevo unos días ya por aquí pero todavía lo estoy asimilando. Mucha ilusión y ambición. Ojalá todo salga rodado y nos salgan bien las cosas. Desde siempre sueñas con jugar en un club así, desde que uno sueña con dedicarse al fútbol. Vengo con humildad, dispuesto a trabajar».

Dorrio sigue un plan específico diseñado por el cuerpo técnico para recuperar el tono, ya que ha pasado el verano entrenándose en solitario: «Es un trabajo que sé que tengo que hacer, sé que me toca apretar por haber firmado tarde. Yo he estado entrenando por mi cuenta, pero ellos han tenido pretemporada y se nota. Tengo la confianza del cuerpo técnico, en este caso del preparador físico y readaptador. Intentaré estar a disposición», dijo el atacante, aunque no especificó una fecha concreta.

Dorrio dijo que el otro fichaje malaguista procedente del Ferrol, Eneko Jauregi, no tuvo mucho que ver en su decisión de aterrizar en Málaga: «Hasta que no firmo, no digo absolutamente nada. Creo que mi familia se enteró antes por la prensa que por mí. Esta va a ser mi cuarta temporada con Eneko, estoy muy contento por ello por lo que es tanto como jugador como persona. Pero soy muy reservado, así que él tuvo poco que ver en esta decisión. Además, el tema de los fichajes es algo que trabajan más los agentes y yo pedí que sólo contactaran conmigo cuando hubiera algo más específico o tuviera que decir sí o no a una propuesta. Y cuando llegó la del Málaga estaba encantado, estoy tremendamente ilusionado».