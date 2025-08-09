Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol

El Málaga disputa esta noche ante el Betis (20.30 horas) una nueva edición del Trofeo Costa del Sol, la trigésima quinta de un torneo ... que no se pudo disputar el verano anterior, para preservar el césped de La Rosaleda, y que ha tenido idas y regresos en su devenir histórico, después de su recuperación este siglo a la llegada de Al-Thani a la propiedad.

El choque en esta ocasión ha suscitado un gran interés, con una gran venta de entradas y cerca del lleno, pese a que las localidades son de pago incluso para los abonados. El derbi incluye muchos alicientes: el regreso de Manuel Pellegrini e Isco (además de Cousillas, Fornals, Fernando o Llorente) con el equipo verdiblanco y el hecho de ser el último ensayo de pretemporada para ambos conjuntos.

El partido se podrá seguir en directo a través de 101 TV, tanto en la TDT como en el 'streaming' en su web. Este canal ha venido ofreciendo todos los partidos de pretemporada del equipo, excepto el 3-0 en Oxford, cuando no hubo acuerdo con el club británico para la transmisión. Desde www.sur.es también se informará al detalle de todo lo sucedido en un amplio directo y con crónica y análisis posterior.