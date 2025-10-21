El dilema de Rafita para Pellicer

Sumido en una crisis de resultados (cinco derrotas en seis partidos) y frisando la zona de descenso, Sergio Pellicer no sólo tiene que pensar en ... el Andorra y en la importancia de los puntos este domingo en La Rosaleda (14.00 horas), sino también en determinadas situaciones individuales de jugadores.

Una de las más complicadas a día de hoy es la de Rafita, que por necesidades del equipo y también por méritos propios ha encadenado dos partidos seguidos de titular sin desentonar. Jugó en el 3-0 al Deportivo y en el 2-0 en Leganés, y en ambas citas se midió a dos de los jugadores más desequilibrantes de Segunda, Yeremay (que por momentos jugó por la izquierda y en otras fases por dentro) y el caboverdiano Duk, el futbolista que más regates completa en la categoría.

Rafita salió airoso, no estuvo en la foto de los goles en contra, y se le vio incluso algo más suelto en ataque en la segunda parte en ataque. Ahora bien, el futuro es incierto: ¿Va a a seguir jugando ante la recuperación inminente de Puga y Gabilondo? ¿Permanecerá en el trabajo diario con el primer equipo sin reforzar a un filial muy necesitado, colista del grupo 4 de Segunda RFEF?

Rafita ha lidiado en estos dos partidos como titular con Yeremay y Duk, dos de los jugadores más desequilibrantes de Segunda División

La realidad es que Puga ya empezó a ejercitarse con el grupo de forma parcial a finales de la semana anterior. Recuperado de una lesión muscular miotendinosa, lo normal es que desde este miércoles al sábado complete varias sesiones sin ningún tipo de limitación, y se postula ya como candidato a reaparecer. De hecho, estaba siendo el titular en el puesto.

Otra situación es la de Gabilondo, que se preveía que iba a estar de cuatro a seis semanas fuera por una fractura en un hueso de una mano, pero el lunes apareció ya con una protección en la zona, con lo que puede reducir sensiblemente plazos, como reconoció el propio Pellicer el viernes en rueda de prensa. Así las cosas, pronto va a poder estar disponible, aunque su rendimiento no ha sido el deseado, sobre todo a nivel defensivo.

Con dos laterales derecho profesionales, más la tercera opción de Murillo, al que se ve más cómodo como central, a Pellicer le sobran opciones en el puesto, por lo que el futuro de Rafita sólo se convierte ahora en un dilema. ¿Jugará el veleño ante el Andorra su tercer partido seguido? ¿Se consolidará en el puesto? ¿Tiene sentido encarar lo que queda de campaña con tres 'doses' en el día a día?