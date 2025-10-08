Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El director deportivo, Loren Juarros, junto a uno de los siete fichajes del verano, Dotor. SALVADOR SALAS
EL DEBATE

¿Merece un suspenso la nómina de fichajes del Málaga de este verano?

El club incorporó este verano a Montero, Niño, Dotor, Joaquín, Jauregi, Brasanac y Dorrio, y han trascurrido ya ocho jornadas ligueras

Pedro Luis Alonso
Jorge Garrido

Pedro Luis Alonso y Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:25

El Málaga partió esta temporada con el reto de mejorar su temporada anterior, en la que hubo ciertos apuros para mantenerse en Segunda, y gran ... parte del foco se puso en los fichajes, habida cuenta del mensaje previo de que de nuevo la reestructuración de la plantilla sería leve. Un mes y medio después la pregunta es clara: ¿Merece un suspenso la nómina de fichajes del Málaga de este verano?

