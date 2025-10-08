El Málaga partió esta temporada con el reto de mejorar su temporada anterior, en la que hubo ciertos apuros para mantenerse en Segunda, y gran ... parte del foco se puso en los fichajes, habida cuenta del mensaje previo de que de nuevo la reestructuración de la plantilla sería leve. Un mes y medio después la pregunta es clara: ¿Merece un suspenso la nómina de fichajes del Málaga de este verano?

SÍ Jorge Garrido Los clubes crecen firmando titulares y sólo lo son tres

Una vez concluyó la temporada 2024-25, todas y cada una de las personas que componen el malaguismo coincidían en que el Málaga debía dar un claro paso adelante en todos sus estratos. El más importante (y la gran asignatura pendiente de Loren Juarros), acertar de lleno (o casi) con los fichajes, ya que se sabía que, como en veranos anteriores, serían pocos nombres nuevos debido a la política y modelo actual del club. ¿Cómo crecen y evolucionan los equipos? Firmando a jugadores que a priori llegarían para ser titulares, porque así aumenta la competencia en cada puesto. Luego, su rendimiento es el que determina si los futbolistas se ganan la titularidad, pero la intención siempre debe ser esa. Y por ahora, los únicos futbolistas que llegaban con ese estatus y están siendo piezas clave para el entrenador (con quien se consensúan los fichajes) son Montero, que comenzó a un gran nivel pero que ha dejado algunas actuaciones decepcionantes en las últimas semanas; Niño, al que la parroquia blanquiazul desea ver acompañando a Chupete pero que, entre compromisos internacionales (el hecho de que no haya pausa en Segunda es un elemento con el que hay que contar a la hora de confeccionar plantillas) y lesiones, no se ha podido ver todavía a esta dupla en plenitud; y Joaquín, que fue suplente el primer día, se hizo con el puesto pero también ha caído lesionado. Dotor, que llegaba con un reciente historial de problemas físicos, se ha mantenido sano y pese a la plaga de bajas y el momento crítico en materia de resultados, ha ido perdiendo peso en el equipo, aun siendo un perfil polivalente. Por otro lado, se encuentran Jauregi, Dorrio y Brasanac. Los tres firmaron como agentes libres, sin equipo. Jauregi como teórico tercer delantero, Dorrio como suplente de Larrubia (el director deportivo dijo en su presentación que si se hace con un puesto fuera por su buen hacer y no por las lesiones de otros) y Brasanac, que sí cumple con el requisito antes establecido, tras la lesión de Luismi para el puesto de 'pivote' tras las calabazas de última hora de Vencedor. El punta vasco cayó lesionado en pretemporada y ha aportado poco cuando ha jugado; el extremo y el centrocampista siguieron planes específicos para ponerse a tono físicamente, pero de esto ya hace más de un mes. Ambos han jugado (Brasanac más que Dorrio) y no han dado signos de evolución, al contrario; cuentan cada vez menos

NO Pedro Luis Alonso Es prematuro ya el balance y el montón de bajas lo condiciona

En estas dos últimas jornadas ha habido muchos comentarios sobre la alineación malaguista en Burgos y Santander en relación a los pocos fichajes de este verano que juegan y los muchos integrantes del núcleo del ascenso desde Primera RFEF, pero creo que esto hay que leerlo en el contexto actual de bajas y no quedarse con un análisis más sesgado. Creo que es pronto para dar un suspenso a la nómina de fichajes (siete) del verano, con apenas mes y medio de competición y amparado en la crisis actual. Por un lado, dos de los refuerzos han estado lesionados, Adrián Niño (que también se perdió otro choque concentrado con la sub-21) y Joaquín, y creo que hay pocas dudas respecto a ellos. Tampoco creo que las pueda haber con Montero, el único que está jugando ahora, pese a sendos errores de bulto ante el Cádiz y el Racing que nos muestran que no es oro todo lo que reluce y que también tiene carencias dentro de un envoltorio aparente de calidad, jerarquía y experiencia. Respecto a los otros cuatro fichajes habría que matizar dos cosas. En primer lugar, Dorrio y Jauregi, que vienen compartiendo vestuario desde su etapa en el Amorebieta y, luego, en el Racing de Ferrol (con ambos descendieron de Segunda) no creo que llegaran con un rol de ejercer de titulares, sino más bien como opciones de complemento en sus puestos. El delantero es el 'nueve' más corpulento y, a priori, con mejor juego aéreo, aunque no lo haya demostrado aún, y el extremo completa una zona un poco más desabastecida. Ambos han tenido cifras decentes en Segunda los últimos años, pese al fracaso de sus equipos. Dorrio tiene en común con Brasanac, este sí llamado a un rol más importante tras caer Luismi, que llegaron muy tarde y que no se entrenaban con equipos. Han necesitado semanas para mejorar su ritmo, pero empieza a preocupar que Pellicer aún no los vea para sumar. Finalmente, la decepción puede ser Dotor, capaz de jugar en cualquiera de los puestos del centro del campo, pero cada vez más relegado. Viene de meses decepcionantes en Segunda entre Oviedo y Sporting, pero su pasado formativo y progresión eran muy prometedores. Ha demostrado tener último pase, pero lo muestra todo con cuentagotas. Aun con todo esto insisto: es pronto para un balance y la plaga de bajas lo condiciona todo. Incluso el nivel actual de los más consagrados.