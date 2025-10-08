Dani Lorenzo: «Sabemos que podemos sacar esto adelante, sin duda»

Cuatro derrotas, la peor racha desde mayo de 2018, en zona de descenso por primera vez en este ciclo en Segunda y, ¿qué piensa en ... realidad el propio vestuario del Málaga de esta crisis deportiva en el arranque liguero? Dani Lorenzo, uno de los jugadores más en forma, pese al bache deportivo general, demostró este miércoles que la plantilla respira de otra forma: «El equipo está confiado. Creo que estamos teniendo resultados en los que el fútbol no está mostrando las sensaciones que realmente estamos teniendo dentro del campo. Por eso estamos con muchas ganas de que llegue el domingo y darle la vuelta a la situación».

Para el marbellí «nos están penalizando mucho los pequeños detalles, es en las áreas donde nos están marcando un poquito más los partidos». «El otro día creo que estábamos haciendo una primera parte muy buena y al final la expulsión, una jugada aislada, nos condiciona ya en la segunda, y en los partidos anteriores más de lo mismo. La Segunda División es así de jodida», añadió. Dicho esto el canterano asumió que «dentro del campo tenemos que estar un poco más concentrados«.

«Influye en el hecho de que la plantilla se hace más corta. Cuanto más jugadores tengamos mejor, porque en el entrenamiento la competitividad aumenta» Sobre las numerosas bajas

Respecto a las numerosas ausencias que está sufriendo el equipo en este tramo de competición, Dani Lorenzo manifestó que «está claro que tener bajas influye en el hecho de que la plantilla se hace más corta». Cuanto más jugadores tengamos mejor -añadió-, porque en el entrenamiento la competitividad aumenta y hay más variables para el entrenador, pero creo que el equipo aún con las bajas está capacitado para sacar los partidos adelante. De hecho, estamos teniendo buenas sensaciones dentro del campo«.

«Estoy encontrando esa regularidad que el año pasado, con la lesión, no pude e intento dar pasitos adelante« Sobre su estado de forma

A nivel personal el centrocampista reconoció que «estoy encontrando esa regularidad que el año pasado con la lesión no pude e intento dar pasitos adelante, pero creo que cada uno individualmente tiene que intentar dar su mejor versión. Luego, el fútbol tiene momentos en que uno está un poquito más arriba, un poquito más preciso, menos preciso...».

Además, Lorenzo defendió de forma vehemente la labor del entrenador, Sergio Pellicer, ahora discutido. «Nosotros no miramos fuera. Estamos unidos como equipo, estamos con el 'míster' a muerte y confiamos en él, en su trabajo. Lo único que queremos es que llegue el domingo y poder demostrar el trabajo que hacemos diariamente porque sabemos que podemos sacar esto adelante, sin duda».

«Si con balón estamos precisos creo que le podemos hacer daño. Ofensivamente son muy fuertes, pero atrás también tiene sus carencias» Sobre el próximo rival, el Deportivo

Respecto a la llegada del líder de la categoría, el Deportivo, dijo: «Ahora no tenemos que hacer cambios radicales. Espero un partido similar al del Racing, de un equipo con mucha pegada arriba. Pero si tenemos la personalidad como la que mostramos la primera parte del Racing y con balón estamos precisos creo que le podemos hacer daño. Ofensivamente son muy fuertes, pero atrás también tiene sus carencias».

Finalmente, aludió a que este bache no se sufre con las mismas sensaciones en el vestuario que otras crisis del pasado, como en el descenso a Primera RFEF, cuando él ya estaba en la plantilla: «Lo hablamos. El ambiente y las sensaciones son diferentes. Noto que el equipo está todos a una. Estamos convencidos de nuestro trabajo, el grupo está unido, y lo que creo que falta es el respaldo de una victoria».