Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Lorenzo intervino este miércoles en la primera cita de la duodécima edición de la Campaña Valorez Blanquiazules, ante niños del CEIP Guadalhorce. En la imagen, junto a Farfán, Basti, Kike Pérez, Martín Aguilar y dos jugadores del Genuine. SALVADOR SALAS

Dani Lorenzo: «Sabemos que podemos sacar esto adelante, sin duda»

El canterano del Málaga defiende la labor de Pellicer, reclama más concentración en el campo y reconoce que «los resultados no están mostrando las sensaciones que estamos teniendo dentro del campo»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:26

Comenta

Cuatro derrotas, la peor racha desde mayo de 2018, en zona de descenso por primera vez en este ciclo en Segunda y, ¿qué piensa en ... realidad el propio vestuario del Málaga de esta crisis deportiva en el arranque liguero? Dani Lorenzo, uno de los jugadores más en forma, pese al bache deportivo general, demostró este miércoles que la plantilla respira de otra forma: «El equipo está confiado. Creo que estamos teniendo resultados en los que el fútbol no está mostrando las sensaciones que realmente estamos teniendo dentro del campo. Por eso estamos con muchas ganas de que llegue el domingo y darle la vuelta a la situación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  6. 6 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  7. 7 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  8. 8 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  9. 9

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dani Lorenzo: «Sabemos que podemos sacar esto adelante, sin duda»

Dani Lorenzo: «Sabemos que podemos sacar esto adelante, sin duda»