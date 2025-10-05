Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Víctor García protesta a Huerta de Aza su decisión de expulsar a Montero mientras atienden a Andrés Martín.

Víctor García protesta a Huerta de Aza su decisión de expulsar a Montero mientras atienden a Andrés Martín. AGENCIA LOF

El Málaga aguanta el pulso al Racing sólo 45 minutos (3-0)

Tuteó al cuadro cántabro en el inicio, pero la expulsión de Montero justo antes del descanso le dio un giro diametral al encuentro hasta diluirse de una forma preocupante en el segundo tiempo y caer a la zona de descenso

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:46

Comenta

Todo es susceptible de empeorar. Lo demuestra semana a semana este Málaga que encadena ya cuatro derrotas (no lo hacía desde Primera División), ha entrado ... en zona de descenso (no se había visto ahí en el actual ciclo en Segunda) y no levanta cabeza ante el innegable problema de las bajas (nueve). El equipo le aguantó el pulso al Racing medio partido, condicionado por la expulsión de Montero, evitable y tras la que hubo un antes y un después. Del tuteo a navegar a la deriva, a un derrumbe casi escandaloso. Sin perspectiva de recuperar demasiados jugadores ausentes (volverá Galilea, pero ahora no estará Montero y quién sabe si llegará Niño), el calendario seguirá sin perdonar, y mientras se van escapando puntos de oro.

