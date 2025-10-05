El Málaga aguanta el pulso al Racing sólo 45 minutos (3-0)

Todo es susceptible de empeorar. Lo demuestra semana a semana este Málaga que encadena ya cuatro derrotas (no lo hacía desde Primera División), ha entrado ... en zona de descenso (no se había visto ahí en el actual ciclo en Segunda) y no levanta cabeza ante el innegable problema de las bajas (nueve). El equipo le aguantó el pulso al Racing medio partido, condicionado por la expulsión de Montero, evitable y tras la que hubo un antes y un después. Del tuteo a navegar a la deriva, a un derrumbe casi escandaloso. Sin perspectiva de recuperar demasiados jugadores ausentes (volverá Galilea, pero ahora no estará Montero y quién sabe si llegará Niño), el calendario seguirá sin perdonar, y mientras se van escapando puntos de oro.

El Málaga salió con apenas unos retoques en los laterales (jugó Gabilondo, para que Murillo pasase al eje la zaga, y también Víctor García), porque no hay mucho más material para revolucionar el once, y durante todo el primer tiempo tuteó al Racing. En parte, porque este es un equipo que juega y deja jugar (sus 18 goles a favor y 14 en contra antes del partido, así lo demuestran). Lo cierto es que se vieron muy buenas intenciones del cuadro de Martiricos, ambicioso y llegando a la zona de tres cuartos, aunque con una falta de calidad en las definiciones o últimos pases que le impidieron gozar de alguna ventaja en el marcador. Nada nuevo.

Gran derrumbe en el segundo tiempo, con tres goles encajados y dos más anulados por fuera de juego muy ajustados

Lo intentó de falta directa lateral Dani Lorenzo, que sorprendió a Ezkieta, pero sin terminar de imprimir el efecto necesario a la 'rosca'. La tuvo también Chupete, en un remate con doble rebote y acabó apareciendo en ataque Gabilondo, siempre importante cuando se acerca a la línea de fondo. Su acción en el minuto 37 yéndose de dos rivales con un dos leves toques fue brillante, pero luego el balón se le quedó demasiado atrás al delantero cordobés del Málaga, y en su siguiente irrupción estaba en fuera de juego.

No estaba cómodo el Racing, que venía de sumar sólo un punto de nueve, con nueva pareja de centrales (Pablo Ramón y Facundo González) para tratar de contener la sangría de tantos en contra, pero con una línea de tres por detrás de Villalibre que, si bien escatima esfuerzos en la presión, es letal cuando se asocia. Así, probó fortuna Íñigo Vicente ante el muro de Montero delante, le faltaron centímetros a Villalibre para conectar un centro de Sangalli, y este forzó un paradón con el pie de Alfonso Herrero en un tiro frontal. Se avivó el ritmo en los minutos finales del primer tiempo, pero sin goles, y justo antes del intermedio llegó la jugada decisiva, en una entrada de Montero a Andrés Martín, que podía ganar el duelo en una diagonal desde la banda e irse en velocidad. Inicialmente Marta Huerta de Aza no detectó la gravedad de la falta, con el pie al tobillo izquierdo del atacante. Ya se sabe que el elemento de las repeticiones y congelaciones de la imagen suelen elevar la dureza inherente de las acciones, así que la revisión del VAR no perdonó al exracinguista, que completa unas semanas desastrosas. Dejó a su equipo en inferioridad en Santander, donde se le recibía con lupa, tras salir del Racing la pasada campaña por su mala relación con el entrenador, José Alberto López.

Lento de maniobra el cuerpo técnico, que retrasó a Juanpe a la defensa con diez, sólo hubo un cambio (Dani Sánchez) hasta el 2-0

Se esperaba un retoque en el once en el descanso, pero no lo hubo. Pellicer pidió a Alejandro Acejo que retrasara a Juanpe, y Murillo se ubicó ahora como central izquierdo. El choque pasó a ser un monólogo, aunque la primera gran ocasión local llegó en un contragolpe, con Murillo cruzándose en su carrera hacia atrás para sacar bajo palos un remate.

No tardó en llegar el gol. Aunque el Racing no había puesto una marcha más, bastó que sacara el periscopio Íñigo Vicente para leer el desmarque de Sangalli. Su control no fue bueno y peor la salida de Alfonso Herrero, que pudo atajar con las manos y eligió lanzarse con el pie. Sin dueño, el balón fue a Villalibre, que marcó su quinto tanto esta campaña, sólo uno menos que todos los que lleva el Málaga.

El equipo entra en zona de descenso, en la que no se había movido en el actual ciclo en Segunda, como decimonoveno o vigésimo

Fue el inicio de un derrumbe que no se justifica sólo por el hecho de estar con diez. Se anuló el segundo gol de Villalibre por fuera de juego previo de Íñigo Vicente, apenas una rodilla. Y otro gol invalidado por 'offside', esta vez de Andrés Martín y por muy poco. Y la mano salvadora de Alfonso Herrero sobre el cabezazo a bocajarro de Arévalo.

El Málaga sufría ya de lo lindo, pendiente de nadar y guardar la ropa para tratar de llegar con alguna opción al tramo final, sostenerse de algun forma. Pero ni eso, lento de maniobra también el banquillo visitante para introducir frescura con varios cambios, llegó el 2-0 (Arévalo, a centro de Salinas) justo antes de la entrada de Ochoa y Jauregi. Y el 3-0, en el enésimo balón filtrado a la espalda de la defensa, y que ahora aprovechó Andrés. La roja marcó el partido, pero el cuadro de La Rosaleda se diluyó de forma preocupante.