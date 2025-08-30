Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente a Las Palmas

El Málaga disputa este domingo su primer partido a domicilio de la temporada, frente a la recién descendida Unión Deportiva Las Palmas (19.30 horas, ... horario peninsular). Si bien los resultados en los dos partidos anteriores son positivos (un empate y un triunfo, los dos choques en La Rosaleda) llega al duelo en las mejores circunstancias, pues ha sufrido dos dolorosos golpes en forma de lesiones en muy pocos días: Luismi fue operado hace pocos días de unas fracturas maxilofaciales por un golpe con Montero, mientras que Álex Pastor ha sufrido la tan temida triada en su rodilla derecha.

Como nota positiva, el delantero Eneko Jauregi se ha recuperado de sus problemas físicos y se ejercitó con el resto de sus compañeros. Entra en su primera convocatoria oficial como blanquiazul. Y de la necesidad nace una nueva oportunidad para el central Ángel Recio, que ya fue premiado con una citación al final de la temporada pasada y, con la baja de Pastor, entra en la convocatoria de Pellicer. Con la inesperada marcha de Nelson a mediados de julio, el malagueño disfrutó de sus primeros minutos con el primer equipo aunque todavía no se ha estrenado como blanquiazul en partido oficial. Todo parece indicar que, en caso de que la dirección deportiva no firme a otro defensa, Recio estará a caballo entre el Málaga y el filial, o incluso convertirse en jugador de la primera plantilla a todas luces.

El técnico ya comentó que el recién llegado Josué Dorrio no entraría en la convocatoria para este partido ante el conjunto canario. El extremo bilbaíno seguirá un plan específico para ponerse a tono en el aspecto físico, para evitar que se repita un caso como el de Jauregi, pues ambos se han ejercitado en solitario ya que se encontraban sin equipo durante el verano hasta que firmaron por el Málaga.

Así las cosas, la lista de 22 futbolistas de Sergio Pellicer para medirse a Las Palmas está formada por Alfonso Herrero y Carlos López como porteros; Gabilondo, Puga, Montero, Murillo, Galilea, Recio, Víctor y Dani Sánchez en defensa; Juanpe, Izan Merino, Dani Lorenzo, Dotor, Rafa y Aarón Ochoa como centrocampistas y Larrubia, Joaquín, Lobete, Chupete, Niño y Jauregi como atacantes.