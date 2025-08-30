Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jauregi e Izan Merino, en un entrenamiento de esta semana. Ñito Salas

Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente a Las Palmas

Jauregi se estrena en una lista oficial al superar sus problemas físicos y Recio cubre la ausencia de Álex Pastor; como ya dijo Pellicer, Dorrio no entró y sigue un plan específico

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 15:25

El Málaga disputa este domingo su primer partido a domicilio de la temporada, frente a la recién descendida Unión Deportiva Las Palmas (19.30 horas, ... horario peninsular). Si bien los resultados en los dos partidos anteriores son positivos (un empate y un triunfo, los dos choques en La Rosaleda) llega al duelo en las mejores circunstancias, pues ha sufrido dos dolorosos golpes en forma de lesiones en muy pocos días: Luismi fue operado hace pocos días de unas fracturas maxilofaciales por un golpe con Montero, mientras que Álex Pastor ha sufrido la tan temida triada en su rodilla derecha.

