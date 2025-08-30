Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis García, dirigiendo un entrenamiento reciente. UD LAS PALMAS

Luis García: «Contra el Málaga debemos hacer muy bien las cosas para sacar el partido adelante»

«El Málaga es un equipo joven, muy dinámico y están muy bien dirigidos por un muy buen entrenador que lleva tiempo allí y lo está haciendo fenomenal», dijo el técnico de Las Palmas sobre el conjunto blanquiazul

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:24

Luis García, mítico exfutbolista del Espanyol o el Mallorca entre otros, comienza a forjarse en el mundo de los banquillos, acumulando ya cierta experiencia (dirigió ... brevemente al cuadro perico o a la selección de Catar). Fue el elegido para relevar en el cargo a Diego Martínez tras el descenso de Las Palmas a Segunda este verano. Con un estilo muy diferente a lo que acostumbra a mostrar el conjunto 'pío-pío', el técnico ovetense está teniendo un sólido comienzo a su aventura en el banquillo canario. Recibe este domingo (19.30 horas, horario peninsular) la visita del Málaga. Los dos equipos llegan con cuatro puntos al duelo en el Estadio de Gran Canaria.

