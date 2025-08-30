Luis García: «Contra el Málaga debemos hacer muy bien las cosas para sacar el partido adelante»

Luis García, mítico exfutbolista del Espanyol o el Mallorca entre otros, comienza a forjarse en el mundo de los banquillos, acumulando ya cierta experiencia (dirigió ... brevemente al cuadro perico o a la selección de Catar). Fue el elegido para relevar en el cargo a Diego Martínez tras el descenso de Las Palmas a Segunda este verano. Con un estilo muy diferente a lo que acostumbra a mostrar el conjunto 'pío-pío', el técnico ovetense está teniendo un sólido comienzo a su aventura en el banquillo canario. Recibe este domingo (19.30 horas, horario peninsular) la visita del Málaga. Los dos equipos llegan con cuatro puntos al duelo en el Estadio de Gran Canaria.

Luis García tuvo muy buenas palabras para el cuadro blanquiazul, del que dijo que « es un muy buen equipo. Un equipo joven, muy dinámico, que tiene jugadores de talento y que encima están muy bien dirigidos por un muy buen entrenador, que ya lleva tiempo trabajando allí y que lo está haciendo fenomenal. Tenemos que ser conscientes de que nos vamos a encontrar un rival muy difícil, contra el que si no haces muchas cosas bien va a costar muchísimo sacar el partido adelante. Entonces, estamos muy focalizados en hacer un buen partido para ganar delante de nuestra gente».

El exmalaguista Sandro Ramírez, que dejó una temporada colosal en Martiricos (14 goles en Liga), vivió una especie de resurrección la pasada campaña en Las Palmas, con el que anotó nueve tantos. Sin embargo, fue operado de la rodilla el pasado mes de julio. Del atacante canario, García comentó que «va poco a poco, ya sabemos cómo es y es un jugador que seguro cuando llegue nos va a aportar mucho. Es cierto que lleva tiempo parado pero está trabajando muy duro y tiene mucha ilusión de poder estar cuanto antes».