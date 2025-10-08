El césped de La Rosaleda, a punto tras la resiembra para recibir al líder de Segunda División

El césped de La Rosaleda se prepara ya para el partido de este domingo entre el Málaga y el líder de Segunda, el Deportivo, después ... de la clásica resiembra otoñal. El terreno de juego ha estado sometido a diversos trabajos que han impedido a equipo entrenarse en él las dos últimas semanas y media, pero todo se ha desarrollado de la forma oportuna para llegar a tiempo a la cita liguera.

Este mismo miércoles se estaba cortando la hierba, a falta del pintado de líneas. Es probable que el equipo tenga un primer contacto este sábado, en la última sesión de entrenamiento, en el ensayo de acciones de estrategia.

Ampliar Imagen de hace algunos días de la sillería retirada de La Rosalesa. MIGUE FERNÁNDEZ

Además, en estos días se ha procedido a reponer la sillería de dos sectores de la esquina entre Tribuna y Fondo, justo la opuesta a la que ocupan habitualmente los aficionados de los equipos visitantes en una zona reservada. Se ha aprovechado este periodo de tiempo en el que el Málaga ha tenido dos visitas seguidas (en Burgos y Santander) para efectuar este trabajo. Asimismo, se han colocado redes nuevas en la portería, como detalles curioso.

Ampliar Panorámica de la zona con la sillería ya cambiada, este miécoles. SALVADOR SALAS

Después de la resiembra en el Anexo, y la del césped de La Rosaleda, ahora se está procediendo con el mismo trabajo en el campo principal de la Ciudad Deportiva de Arraijanal, por lo que el Atlético Malagueño deberá jugar este fin de semana en Cártama su compromiso liguero de Segunda RFEF ante el Estepona (se ha pasado de este sábado, a las 18.00, al domingo, a las 12.00).