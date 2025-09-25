El Brasanac más personal: «Me encanta el cielo azul de Málaga»

Darko Brasanac no sólo habló de fútbol y del Málaga en la entrevista concedida a SUR, sino también de su nueva ciudad y de cómo ... le está yendo la adaptación, y también evidenció que no se ha familiarizado aún con la jerga específica 'malaguita' en tan poco tiempo, aunque su castellano, después de tantos años en España, es casi perfecto en acento, dicción y vocabulario.

- Ha vivido en Belgrado, Sevilla, Pamplona, Vitoria, Leganés, así que por primera vez está cerca de la costa...

-Sí, y me encanta el sol y el mar. En Pamplona estaba a una hora de San Sebastián, pero no es lo mismo, ni el mar con ese azul de Málaga. Me encanta despertarme por la mañana y llevar a los niños al colegio y encon trarme el cielo azul.

-¿Qué edad tienen sus dos hijos?

-Ocho años y seis. Quieren entrenarse en fútbol, pero, veremos, son muy pequeños.

-¿Qué otro deporte le gusta seguir?

-El baloncesto. Sigo mucho al Partizan.

-Con un fichaje ahora del Unicaja...

-Sí, Osetkowski.

-¿Tuvo algún ídolo?

-Como todos, cuando empezaba, el brasileño Ronaldo. Luego me gustó mucho Frank Lampard, y para nuestro país es muy importante Novak Djokovic.

-¿Cuáles son los mejores amigos que ha hecho en el fútbol?

-Marko Dmitrovic, portero de Espanyol, excompañero de habitación durante no sé si cinco o seis años en la selección en categorías inferiores, y Nikola Trujic, que está en un equipo de Chipre (el Krasava). Fue mi compañero de piso en Belgrado desde los 13 años. Nuestras familias nos juntamos durante verano.

-¿Es creyente?

-Sí, pero no me gustan los extremos en ningún sentido.

-¿Ha probado los espetos?

-No, todavía no.

-¿Sabe ya lo que es un 'merdellón'?

-No, no sé, no sé.

-¿Y qué es algo 'perita'?

-Tampoco.