Un tipo duro, muy disciplinado, casi como forjado en un regimiento militar. Así es Darko Brasanac (Cajetina, 1992), que lleva a orgullo su formación en ... el Partizán y la ovación que le tributó la afición de El Sadar cuando visitó a Osasuna con el Leganés. Ahora se ha enrolado en el Málaga seducido por su masa social y su proyecto. Medio serbio, medio español (es su décima campaña en nuestra Liga y ya tiene decidido que vivirá en Madrid en el futuro), analiza estos apenas veinte días en el Málaga.

-Terminó el mercado de fichajes y no encontró acomodo. No sé si es la primera vez que le pasa...

-Sí, fue la primera vez, pero ya había empezado a hablar ese último día con el Málaga y, como jugador libre, podía firmar en cualquier momento, un día después, tres o siete, y había mercados abiertos todavía. No había prisa y luego lo cerramos rápido.

-La oferta del Málaga le sedujo desde el principio....

-Me gustó. Si no me hubiera gustado no estaría aquí, claro. Fue por muchas cosas, la ciudad, el estadio, la afición, el club, estar en España, seguir junto con mi familia... En este país es donde nos sentimos muy cómodos, contentos con la vida.

-¿Cómo asume las expectativas en torno al Málaga? Juega en el estadio que más público atrae en Segunda, más que en sus etapas de Osasuna y Leganés. ¿Qué le dicen los aficionados en la calle?

-Es que yo el tema de la presión no la noto demasiado, porque he crecido en un club que tiene muchísima, el Partizan. Allí en la cantera te enseñan que tienes que ganar todos los partidos, y cuando llegas al primer equipo es igual. En el Betis, en Pamplona se vivía más o menos igual. A mí me gusta ganar hasta en los entrenamientos. Veo que la gente tiene mucha ambición e ilusión, y creo que eso es bueno.

-Ha jugado ya un par de medios partidos. Entiendo que asume que aún puede dar más.

-Llevaba unos meses sin competición. Al final da igual cómo estés físicamente: los partidos son lo que te da ritmo. El entrenamiento es una cosa, pero el partido es otro mundo. Claro que puedo mejorar, y voy a mejorar, y como equipo también. El camino es seguir trabajando muy duro cada día, y me gusta esa ilusión y ambición que veo en el Málaga. Creo que ese es el camino para todos los equipos.

-Ahora le va a tocar ayudar más al Málaga como medio centro, sin Luismi ni Izan Merino.

-Muchos han olvidado que, por ejemplo, el segundo año en Leganés hice mucho de segundo 'pivote'. El Osasuna me fichó para el 'doble pivote' y estuve jugando todo ese año en un 4-4-2. Hay partidos donde entras en una posición y luego vas a otra y no hay problema. Yo tengo mucha experiencia y lo más importante es que tengo claro lo que el míster me pide de cada momento.

-¿Cuál cree que es la clave para cumplir ya una década en el fútbol español, con más de 200 partidos en Primera División?

-Trabajar cada día, aportando al equipo lo que quizás no se ve. Hubo una rueda de prensa de Jagoba Arrasate de la que me siento orgulloso hablando treinta segundos de mí, donde creo que lo dice todo, y es que estuvimos mucho tiempo juntos. He jugado creo con todos los entrenadores en España, tengo una continuidad de jugar mínimo veintipico partidos en cada campaña, que no es fácil, con algunas lesiones que he tenido. Creo que es competitividad, algo que de pequeño nos enseñaron en la cantera del Partizan. Puedo dar ese plus al equipo, seguro.

-Ha estado con muchísimos entrenadores, pero ¿cuál es el que más le ha marcado?

-Hubo muchos importantes en mi carrera. En España estuve cuatro años y medio con Jagoba, pero si no hubiese jugado tantos partidos de febrero a mayo en el Betis con Víctor Sánchez (del Amo), pues igual no hubiese estado en España ese segundo año y no estaríamos hablando ahora aquí.

-Se cuida mucho, pero tuvo esa lesión importante de rodilla en el Osasuna. ¿Cómo la vivió?

- Pues bastante bien. Tenía marcado lo que hay que hacer, cuándo, y cómo. Tuve la suerte de hacer trabajo con los 'fisios' y doctores de Osasuna, pero también con el readaptador Jurdan (Mendiguchia) , que fue increíble, y fue todo rápido. Después de cuatro meses ya me estaba entrenando con el equipo.

-Casi todo su ciclo en España ha sido en Primera División, pero pasó media campaña en Segunda con el Leganés, y ascendió. ¿Cuáles cree que son las claves para lograrlo en esta categoría?

-La Segunda es mucho más igualada que Primera. Cada partido que vas jugando en Segunda te ayuda a conocer los equipos, los campos, árbitros... todo. Pero yo veo el fútbol de un modo muy simple. La clave es tener la ambición de querer ganar cada partido, trabajar muy duro cada día y estar unidos en los momentos malos y buenos, pero sobre todo en los malos, mantener la calma, seguir insistiendo en cosas que estamos haciendo bien y mejorar.

-¿Es demasiado para el Málaga tener ocho bajas, de ellas seis de jugadores habituales en el once?

-Pues sí, pero eso da oportunidad a otros jugadores. Hay que estar preparado. Por eso estoy hablando de ese trabajo diario que es muy importante, aunque claro que es mejor para el míster tener a todos disponibles, porque luego en el nivel de entrenamiento hay más competición.

-En este Málaga hay muchísimos canteranos y jóvenes. A sus 33 años, ¿siente ya un salto generacional sobre los Ochoa, Izan, Chupete y demás?

-No sé. Yo trato de ayudar a cualquiera. Me gusta cuando preguntan alguna cosa de lo que yo he vivido. A veces te sientes también orgulloso de algunos partidos de los que estás hablando con ellos.

-La pasada campaña en algún momento incluso se llegó a dudar por la permanencia del Málaga, que al final mejoró y se salvó con cierto margen. Esta temporada se está exigiendo un poco más.¿Cómo ve al equipo?¿Cree que se pueden cumplir esos objetivos de que se está hablando?

-Yo prefiero hablar del día a día, de verdad. Veo al equipo muy ilusionado, muy ambicioso, que quiere mejorar cada día. Para mí esa es la clave. Luego en deporte, en el fútbol, no podemos saber lo que va a pasar el domingo en un partido o en seis meses, pero lo que nosotros podemos hacer y tenemos que hacer es cada día llegar al estadio con una sonrisa, preparados para trabajar y mejorar. Tener esa ilusión, ambición, ganas. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos suerte de que cada dos fines de semana jugamos con el estadio lleno, con la gente que te apoya. Igual la afición nos ve cada siete días o cada catorce días, pero ese trabajo diario es muy importante para nosotros. Tenemos que seguir ahí insistiendo de mejorar en todos los aspectos.

-Cambiando de tercio. Hoy día dos conflictos bélicos, en Ucrania y Gaza, copan los informativos. Usted vivió la guerra en los Balcanes.¿Le ha curtido como persona esta circunstancia? ¿Recuerda esa infancia? Ha confesado que jugaba al fútbol en la calle cayendo bombas cerca...

-Sí, lo recuerdo, pero no como algún trauma o respecto a que tenía que madurar enseguida, porque nuestros padres nos protegían. No sé si nosotros como serbios somos así, eso de que nos acostumbramos a vivir de un modo normal, como que no está pasando nada. Seguíamos haciendo nuestras cosas en la calle, jugar al fútbol, seguir viviendo. Lo que sí que igual me hizo más fuerte fue mi llegada a Belgrado, con 13 años para vivir solo con otro compañero en un piso, en una ciudad de un millón y medio o dos, desde mi pueblo, que es de unos 5.000. Fue algo muy bueno, que me hizo ser ordenado o organizado.

–¿Cuál ha sido su día más feliz en el fútbol?

-Muchísimos, de verdad, y diferentes. Mi debut con la selección (2015), ganar un título con Partizan, o un derbi, que es una locura. Ascender con el Leganés, y con Osasuna pasar a una final de Copa del Rey en San Mamés en una prórroga. También una ovación muy grande de El Sadar, cuando salí del campo estando ya en el Leganés...