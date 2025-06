El Málaga refuerza al juvenil en el plan de dimensionar su cantera

Jorge Garrido Málaga Miércoles, 25 de junio 2025, 20:04 Comenta Compartir

. Por el momento, el Málaga no ha anunciado ningún fichaje para el primer equipo, pero eso no significa que no estén llegando. La cantera ... se está nutriendo. La categoría juvenil es vital, ya que supone el último paso antes del verdadero profesionalismo. Es por eso que el club trabaja de manera incansable en convertir el equipo de esta categoría en uno de los más fuertes de España.

En estos últimos días, Loren Juarros ha firmado a dos incipientes talentos del fútbol base malagueño: a Álex Abad, delantero nacido en 2008, que ha brillado en esta última temporada en el San Félix, anotando 35 goles en otros tantos partidos con el club vinculado al Torremolinos y que también ha actuado en algún partido con el filial torremolinense y a Diego Ramírez, medio punta que ha jugado en el Segunda Andaluza del Malaka, uno de los clubes que suscribió el acuerdo marco impulsado por el Málaga a finales del año pasado. Por el momento, el Torremolinos no se ha unido al convenio que promueve la entidad blanquiazul pero no es descartable que lo haga, pues las relaciones entre clubes son buenas. A estos fichajes hay que añadir los que acometió hace unos meses, también para el juvenil, de Lucas Bretón, medio centro que además ha debutado ya con la selección de República Dominicana, y Mohamed Cherif Diarra, hermano del futbolista del primer equipo Moussa Diarra, que llegaba procedente del Daoula maliense. Bretón ya ha jugado varios partidos en el juvenil que dirige Alejandro Casanova, que realizó una gran campaña en la Copa del Rey, hasta que quedó eliminado frente al Zaragoza. Se trata de una serie de fichajes que se producen en unas edades y circunstancias idóneas, puesto que pueden ser futbolistas que a lo largo de la próxima temporada ya dispongan de minutos con el Malagueño, que militará en Segunda RFEF. Se trata de que se fogueen antes de un hipotético salto al Málaga.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión