Las asombrosas coincidencias entre el Málaga y el Deportivo Domingos Duarte consuela a Keidi tras una ocasión fallada en la ida de los 'play-off' el 12 de junio. / Agencia Lof El dramático duelo de esta tarde en Riazor superpone rachas parecidas y la deriva de dos entidades que descendieron a la vez y se han sometido a un riguroso ajuste PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 20 octubre 2019, 01:27

No se cumple más que el primer cuarto de la Liga y el Deportivo-Málaga es ya con toda justicia el duelo más dramático de lo que va de temporada en Segunda. El colista recibe al penúltimo. Ambos no ganan desde la primera jornada, cuando hace justo cuatro meses peleaban en las semifinales de los 'play-off' por el ascenso a Primera. Es complicado encontrar más alicientes para el partido, pero los hay: un nuevo regreso a Riazor de Víctor, en el único club donde completó una temporada en el banquillo, aunque no salió bien parado, y la necesidad: el Deportivo estrenó entrenador el domingo (Luis César Sampedro), con un sonoro fracaso en Las Palmas (3-0), y el Málaga, en una galopante crisis institucional, corre riesgo incluso de desaparecer. Es indudable que los paralelismos entre los dos clubes son sorprendentes.

1. El tijeretazo económico

El Málaga y el Deportivo sufren la maldición de los 'play-off'. No haber subido a Primera División hace unos meses los ha condenado a un ajuste, el de la segunda temporada en la categoría, el más duro, al no tener el agarradero del fondo de compensación tras el descenso. El de la entidad de Martiricos fue el mayor de los recortes: de 25,2 a 9,9 millones de tope salarial, lo que ha supuesto un quebradero de cabeza en verano y la imposibilidad de fichar más jugadores que los tres cerrados en las últimas horas con el sueldo mínimo. En el Deportivo se ha pasado de 18,5 a 11,3, lo que tampoco ha resultado sencillo.

2. Diez jornadas sin ganar

La similitud en el camino del Málaga y el Deportivo es tal que sólo han ganado un partido, pero además, en la misma jornada, la primera. Por tanto, son diez citas con empates o derrotas, y dos meses sin sumar tres puntos de una tacada. Además, la única alegría fue agónica. La del Málaga, en Santander (0-1), con siete profesionales en el campo, flirteando con la alineación indebida, y después de unos minutos de gran agobio del Racing; la del Deportivo, ante el Oviedo (3-2) merced a un gol a dos minutos del final del venezolano Christian Santos.

3. Inicios negativos históricos

Tanto el Málaga como el Deportivo están haciendo historia en sentido negativo este curso. La del cuadro de La Rosaleda es su segunda peor racha en Segunda de siempre. Sólo en la campaña 1956-57, a renglón seguido del accidente de la expedición en el Aeropuerto de Los Rodeos, estuvo tanto tiempo sin ganar: trece jornadas, frente a las diez de ahora. Fue precisamente la derrota del Deportivo en Las Palmas (3-0) en el cierre del fin de semana, lo que evitó que el cuadro de Martiricos se situara como 'farolillo rojo' provisional. Mientras, el Deportivo no era colista de Segunda desde la campaña 1983-84. Sus ocho puntos a estas alturas son su peor registro de siempre.

4. Salidas vitales

Las plantillas del Málaga y el Deportivo se han debilitado respecto al duelo de junio en los 'play-off' debido al ajuste económico. En el Deportivo han salido Domingos Duarte y Carlos Fernández (Granada), Pablo Marí (Flamengo), Saúl García (Rayo Vallecano), Pedro (Albacete), Mosquera (Huesca), Edu Expósito y Quique (Eibar) y Fede Cartabia (Al-Shabab). Del Málaga se fueron Pau Torres y Ontiveros (Villarreal), Ricca (Brujas), N'Diaye (compañero de Cartabia en el Al-Shabab), Blanco (Antalyaspor), Iván Alejo (Cádiz) y Koné, que se fue al rival y, recién recuperado de una esguince sufrido el 26 de septiembre amenaza con cumplir hoy con la maldición de los ex. Pese a todo, el del Deportivo es el sexto tope salarial más alto de la categoría, y el del Málaga, el octavo, con lo que se les puede exigir más de lo que están ofreciendo hasta el momento.

5. Recurso a canteranos

Uno y otro equipo tuvieron que recurrir a numerosos canteranos para cerrar la convocatoria el pasado fin de semana. El Málaga,a su tope máximo de seis (Kellyan, Gonzalo, Juande, Cristo, Luis y Antoñín), y el Deportivo, a cuatro (el lateral Valín, el centrocampista Gandoy, el extremo Bourdal y el delantero Javier Sánchez), porque acudió al partido con ocho bajas y también muy castigado por el 'virus FIFA'. En todo caso, en el Deportivo este problema es puntual, con una plantilla de veintidós profesionales, por los diecisiete de su próximo rival.

6. El que menos marca y el que más encaja

El paupérrimo inicio de los dos conjuntos se basa en un déficit concreto del juego. El Málaga es el menos goleador de Segunda, con siete tantos en once jornadas, un promedio que lo castiga en la zona de descenso. Mientras, el Deportivo es el más goleado. Sus veinte tantos encajados (a un promedio de casi dos por choque) son prohibitivos para sobrevivir en la categoría, pues obligan a marcar tres goles para ganar (como sucedió en el 3-2 al Oviedo).

7. La economía, peor aún

Undécimo y decimoséptimo en el balance histórico de puntos en Primera División en el fútbol español (si en el Málaga se suman las actuaciones registradas con sus dos denominaciones), la entidad coruñesa y la de La Rosaleda no son dos cualquiera. El 'Depor' ganó la Liga en el año 2000. El Málaga acarició las semifinales de la Champions en la temporada 2012-13. Sin embargo, el Deportivo es el club español con más deuda (un pasivo de 80 millones de euros, la mitad del montante con el que entró en concurso de acreedores) y el Málaga se acerca peligrosamente a una segunda desaparición. No se conoce nada de posibles avances en el plan de viabilidad presentado a LaLiga y se cifra en torno a cinco millones de euros el dinero que necesita conseguir para hacer frente a todos sus gastos a partir de enero, cifra que se podría elevar a diecisiete millones cara a la próxima campaña. Casi todas las soluciones pasan por conseguir que Al-Thani abandone la propiedad. En los últimos días se han producido movimientos y hay una oferta de un grupo catarí que ahora necesita el acuerdo, difícil, con el jeque y BlueBay.