Imagen de un partido del Antequera de la campaña anterior. SUR

La aplicación de LaLiga+ ofrecerá en directo todos los partidos de Primera RFEF

Los tres equipos malagueños de esta categoría, el Antequera, Marbella y Torremolinos, podrán seguirse por 12,99 euros mensuales

SUR

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:48

LaLiga está entrando cada día más en la organización y, sobre todo, en la comercialización televisiva de Primera RFEF, que siempre tuvo muchas dificultades para ... encontrar una plataforma adecuada. Y tras conocerse que Movistar ofrecerá diez partidos cada semana, la gran novedad se centra ahora en que a través de la aplicación LaLiga+ podrán seguirse todos los encuentros de la categoría, los veinte encuentros de cada jornada, tras el acuerdo alcanzado con la Federación Española.

