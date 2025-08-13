La aplicación de LaLiga+ ofrecerá en directo todos los partidos de Primera RFEF

LaLiga está entrando cada día más en la organización y, sobre todo, en la comercialización televisiva de Primera RFEF, que siempre tuvo muchas dificultades para ... encontrar una plataforma adecuada. Y tras conocerse que Movistar ofrecerá diez partidos cada semana, la gran novedad se centra ahora en que a través de la aplicación LaLiga+ podrán seguirse todos los encuentros de la categoría, los veinte encuentros de cada jornada, tras el acuerdo alcanzado con la Federación Española.

En esta división 'de bronce' hay nada menos que tres equipos malagueños participantes, como son el Antequera, el Marbella y el recién llegado, el Torremolinos. Los partidos de todos ellos, de esta manera, se ofrecerán a través de LaLiga+ (también por LaLiga Bares), con un precio para los particulares de 12,99 euros al mes.

Con esta novedad destacada se normalizan un poco más las transmisiones de los partidos de Primera RFEF, pues en campañas anteriores existieron muchos problemas para encontrar una salida airosa a este asunto, con escasos ingresos finalmente para los equipos y con varias plataformas encargadas de televisar los encuentros en las últimas temporadas, como fueron Footters, InStat o FEFTV.