La APA, sobre la renuncia al Mundial: «Es un ridículo de grandes dimensiones» Consideran que las instituciones no han hecho suficiente: «No se ha apostado por encontrar soluciones como la construcción de un campo portátil como se ha hecho en Zaragoza, la realización de un nuevo estadio o la ampliación del Ciudad de Málaga»

Jorge Garrido Málaga Sábado, 12 de julio 2025, 19:29 Comenta Compartir

Tras la bochornosa noticia de que Málaga no será sede del Mundial en 2030, son muchos los grupos y sectores que envuelven al Málaga y al malaguismo que han querido pronunciarse al respecto. En este caso, la Asociación de Pequeños Accionistas del club blanquiazul, que quiso acceder a la reunión pero se les fue negada la entrada al Ayuntamiento, compareció ante los medios y después emitió un comunicado conjunto con la plataforma 'Por un nuevo Málaga', en el que transmiten «nuestro estupor por la forma en la que se ha gestionado la frustrada candidatura de la ciudad a albergar el Mundial de fútbol 2030. Como malagueños lamentamos este fracaso que se suma a otras candidaturas no conseguidas como la Capitalidad Cultural Europea 2016, la Exposición Internacional 2027, o la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad, entre otros».

Lamentan la forma «en la que se ha gestionado desde las administraciones públicas la candidatura de Málaga. La renuncia a la sede mundialista supone un ridículo de grandes dimensiones, por más que se justifique con argumentos como el de 'no querer perjudicar al club y a la afición', como ha manifestado el alcalde, Francisco de la Torre. Resulta incomprensible que para llevar a cabo la remodelación mundialista de La Rosaleda se planteara trasladar al equipo al estadio Ciudad de Málaga con un aforo reducido de 12.500 espectadores, lejos de los más de 26.000 abonados con los que cuenta el club. Exponer esta medida suponía empujar al Málaga a su desaparición».

Consideran que desde las instituciones no se ha hecho suficiente: «No se ha apostado por encontrar soluciones como la construcción de un campo portátil como se ha hecho en Zaragoza, la realización de un nuevo estadio o, por último, la ampliación del estadio Ciudad de Málaga».

Solicitan «el fin de la administración judicial del Málaga CF para permitir que el club pueda crecer económicamente. Es necesario que el Málaga vuelva a su normalización institucional, y se garantice su autogestión». Desean que «los actuales propietarios mayoritarios se aparten y permitan la gestión de la entidad a un grupo empresarial de los que se han interesado en la compra de la Sociedad Anónima Deportiva, para asegurar su viabilidad».

«Por otra parte, asistimos con preocupación al favor institucional que se está proporcionando a un proyecto que se sostiene a base de la compra de un club de otra región (La Unión Atlético, que ahora se ha trasladado a Málaga bajo la denominación de Unión Malacitano). Entendemos que este procedimiento no sólo va en contra del Málaga, al que se quiere suplantar como el equipo representativo de la ciudad y la provincia, sino de todo el fútbol base, puesto que pretende conseguir en los despachos y a base de talonario lo que tanto esfuerzo deportivo y económico supone para los distintos clubes malagueños. Tanto a la APA como a La Plataforma solo nos mueve la estabilidad y viabilidad del Málaga. Pedimos la unión de todo el malaguismo (abonados, aficionados, peñas, etc…) para acabar con esta situación. El club debe depender de sí mismo, y no de terceros para no poner en riesgo su presente y futuro. En breve, y en aras de alcanzar esa unión de los malaguistas y el bien del Málaga CF, anunciaremos nuevas medidas», concluía el texto.