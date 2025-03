Antoñito, Izan Merino y Aarón Ochoa siguen sin entrenarse con el Málaga tras la 'ventana FIFA'

Jorge Garrido Málaga Miércoles, 26 de marzo 2025, 12:09 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

La sesión del miércoles no contó con la presencia de Antoñito, Izan Merino y Aarón Ochoa, que todavía no habían regresado de sus compromisos internacionales. ... A priori, los tres futbolistas se reincorporarán a la dinámica del grupo que dirige Sergio Pellicer el jueves, disponiendo de apenas tres entrenamientos antes del crucial partido del domingo en Oviedo. Cordero y Ochoa no tienen ningún impedimento para participar en el choque, pero Merino continúa pendiente de la resolución del Comité de Competición tras el recurso del club blanquiazul para que retire el segundo encuentro de suspensión. El centrocampista fue expulsado en Albacete y sancionado con dos partidos, cumpliendo el sábado ante el Ferrol el primero de ellos (se lo habría perdido de todas formas, ya que estaba jugando con la selección española sub-19).

De haber acudido al entrenamiento, muy probablemente hubieran realizado labores de recuperación, debido a la intensa carga de minutos a la que han sido sometidos los tres jugadores, Cordero especialmente. El extremo blanquiazul ha disputado 253 minutos en menos de una semana, completando dos encuentros (anotó un penalti decisivo en el 89 ante Italia sub-19) y jugando 73 minutos en el último, el martes ante Letonia (1-4). Merino ha participado en 225 minutos en esta misma serie de partidos con España sub-19, siendo relevado al descanso en el segundo de los tres envites. Ochoa no jugó en el segundo partido con el combinado irlandés sub-19, pero ha disputado 162 minutos (75 en el primero y 87 en el tercero) y su selección, a diferencia de la española de los otros dos malaguistas, no ha logrado clasificarse para el Europeo de este verano. Al margen de las ausencias de los internacionales y los futbolistas lesionados de larga duración (Ramón, Dani Lorenzo y Haitam), el resto de la plantilla del Málaga se ejercitó con total normalidad. La principal novedad en la sesión fue la inclusión del lateral derecho del Malagueño, Rafita, junto con Chupete, que es ya 'uno más' del primer plantel, el guardameta Andrés Céspedes y Rafa como futbolistas del filial. Teniendo en cuenta que Gabilondo y Juanpe no podrán disputar el choque del domingo por acumulación de tarjetas, Rafita y Rafa adquieren papeletas para ir citados por Pellicer para el duelo en Oviedo.

