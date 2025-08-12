Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel López, Francisco de la Torre, Joaquín, María Rosa Morales Serrano y Francisco Martín Aguilar. ÑITO SALAS

El relato para renunciar al Mundial no funciona y los malaguistas no se olvidan

La pitada de los aficionados blanquiazules a De la Torre muestra la indignación general que existe en la ciudad y la provincia por esta histórica decisión tomada hace justo un mes

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 12 de agosto 2025, 00:08

La renuncia al proyecto del Mundial 2030 anunciada por las instituciones malagueñas hace justo un mes nadie la olvida en la ciudad ni en la ... provincia. El relato planteado para encontrar una salida airosa, una justificación sin consecuencias para una decisión histórica y muy dolorosa no está funcionado. Contar con los representantes de los aficionados, presentes en ese momento clave, tampoco ha sido suficiente para que los seguidores blanquiazules digieran este increíble paso atrás a falta de cinco años para este evento global y teniendo concedida a La Rosaleda una de las sedes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  4. 4 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  5. 5 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  6. 6 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  7. 7

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  8. 8

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  9. 9 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El relato para renunciar al Mundial no funciona y los malaguistas no se olvidan

El relato para renunciar al Mundial no funciona y los malaguistas no se olvidan