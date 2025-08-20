Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luismi, seguido de Montero, en uno de los últimos entrenamientos del Málaga. MARILÚ BÁEZ

El Málaga, a vueltas con el tope salarial para redondear el equipo

Necesitaría fichar a un extremo y un 'pivote', pero dispone de una larga plantilla y también pretende hacer algunas renovaciones que lo dejan sin el margen deseado

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:40

Tope y salarial. Estas son las dos palabras mágicas o malditas con las que lidian los clubes en todo momento, sobre todo cuando se van ... a cerrar los plazos de fichajes y hay que inscribir a los futbolistas. Y es LaLiga la tiene la última palabra al establecer un tope máximo de gasto en las plantillas en base a los ingresos y después de una compleja ecuación que muchas veces desconcierta a los propios equipos. Pero este es el sistema de funcionamiento que impide que se disponga de más dinero del que se tiene. Un control financiero. De todo esto sabe mucho el Málaga, que pelea cada año con estas cifras para disponer del máximo dinero posible para los futbolistas. Y ahora tiene un dilema importante, una disyuntiva que deberá resolver para redondear su nómina de jugadores en las menos de dos semanas que quedan para hacer movimientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  4. 4 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  5. 5 Estabilizado el incendio forestal del Cerro de la Tortuga, en Málaga capital
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  8. 8

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real
  9. 9 Emasa detecta un vertido de aguas residuales al mar en la zona Este
  10. 10

    «La gente compra tablas de paddle surf como si fueran juguetes, sin ver el peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga, a vueltas con el tope salarial para redondear el equipo

El Málaga, a vueltas con el tope salarial para redondear el equipo