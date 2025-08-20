El Málaga, a vueltas con el tope salarial para redondear el equipo

Tope y salarial. Estas son las dos palabras mágicas o malditas con las que lidian los clubes en todo momento, sobre todo cuando se van ... a cerrar los plazos de fichajes y hay que inscribir a los futbolistas. Y es LaLiga la tiene la última palabra al establecer un tope máximo de gasto en las plantillas en base a los ingresos y después de una compleja ecuación que muchas veces desconcierta a los propios equipos. Pero este es el sistema de funcionamiento que impide que se disponga de más dinero del que se tiene. Un control financiero. De todo esto sabe mucho el Málaga, que pelea cada año con estas cifras para disponer del máximo dinero posible para los futbolistas. Y ahora tiene un dilema importante, una disyuntiva que deberá resolver para redondear su nómina de jugadores en las menos de dos semanas que quedan para hacer movimientos.

El Málaga dispondrá de más tope salarial que la pasada temporada, cerca de los 12 millones (en este caso para su plantilla y también para la cantera), lo que es un primer dato destacado. Pero lo tiene todo casi cubierto, con un pequeño margen, en un momento en el que afrontar algunas necesidades para redondear una plantilla competitiva y con buenas perspectivas de futuro. El último acontecimiento, como se conoce, se centra en la lesión de cierta duración de Luismi, una pieza clave del engranaje de Sergio Pellicer para afrontar una campaña en la que el objetivo admitido por todos se centra en mejorar lo anterior, en mirar hacia arriba, situarse en la zona media-alta…

El club puede mejorar esta partida para los futbolistas con nuevos ingresos, algo que está todavía a su alcance

Pero el Málaga también tenía pendiente hacerse con un extremo, pues se marcharon varios y sólo ha llegado Joaquín. La plantilla, de esta manera, necesitaría ese refuerzo para completarse. Aunque hay muchos jugadores en otras posiciones. Pero el propio Loren Juarros dio una especie de marcha atrás hace unos días en relación al fichaje de un atacante por la banda al comentar que no llegaría si no reunía las condiciones que estaba buscando, que fundamentalmente se centran en que mejore de forma el equipo y que pueda rendir desde el primer instante.

Ahora, además se une la mencionada posibilidad de hacerse con un segundo 'pivote', algo que el Málaga siempre necesitó debido a que sólo cuenta con uno de esas características. Pero no acaba ahí el posible incremento del tope salarial, pues el Málaga tiene que prever que está en negociaciones con varios jugadores para proceder a renovarles sus contratos, lo que supone un incremento del gastos, de los salarios. Y en algún caso este aumento puede ser realmente importante.

Una ampliación del gasto, de esta manera, llegaría por los fichajes y las mejoras de los contratos, lo que eleva de una forma considerable el precio de una plantilla larga, muy larga, en la que se incluye un grupo de canteranos que ya cuentan como futbolistas del primer equipo y otros que están lesionados y todavía no pueden ayudar al equipo, y en algunos casos tampoco está claro cuándo lo harán. De ahí que el dilema tenga sentido, pues el club no tiene dinero para abarcar todas estas necesidades o deseos, según como se mire.

Sólo habría, sin embargo, una vertiente positiva en esta historia, aunque supondría asumir ciertos riesgos: el tope salarial puede aumentar, y seguramente lo hará. A medida que el club vaya sumando recursos, esta cifra también se elevará en la medida de la comentada ecuación que se aplica a los nuevos ingresos, según de donde procedan. De hecho, el Málaga comenzó su planificación con una estimación de tope salarial de unos 10 millones, y desde entonces ha ampliado alrededor de un 20 por ciento. Y probablemente lo seguirá haciendo, pues el club de Martiricos sigue abarcando líneas de negocios que están siendo muy rentables, al margen de otros ingresos.

Esto supone que sea necesario esperar para tomar algunas decisiones. Pero es evidente que las dudas son reales y lógicas en este punto. Probablemente no haya dinero para todo, aunque sí para gran parte de ello. Y siempre pendientes de subir el tope salarial...