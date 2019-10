Al-Thani: «No está en mi cabeza vender el 1% u otra parte del club» El mensaje de Al-Thani grabado que difundió 'El chiringuito'. / SUR El jeque, que enfrió la ilusión en que prospere la oferta de un grupo catarí, pasó al ataque: «Algunos aficionados hicieron cosas malas las últimas semanas y se equivocaron« PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 19 octubre 2019, 01:46

Los movimientos entre bambalinas en torno al Málaga en los últimos días se encontraron la madrugada de ayer con un frenazo, el propiciado por la figura a la que se pretende apartar de la propiedad del club. Al-Thani, que no ha hablaba desde una entrevista este verano desde Londres a 'Marca', emitió un mensaje grabado a 'El Chiringuito' (que hizo su programa desde el Auditorio de Torremolinos), en el que se cierra en banda a cualquier operación de salida. «En cuanto a la venta del club, si alguien está dispuesto a vender su alma quizás hay una posibilidad de que yo venda el equipo, pero no está en mi cabeza vender el 1% u otra parte del club», dijo con rotundidad.

Fiel a sus ideas fijas, el jeque echó un jarro de agua fría sobre las ilusiones malaguistas y el deseo de desactivar la alarma que se cierne sobre la entidad de La Rosaleda, con riesgo incluso de volver a desaparecer, como sucediera a finales del siglo anterior. Hay que recordar que en los últimos días ha saltado a la palestra un proyecto catarí solvente que trata de convertirse en esa «tercera vía» que promueve el alcalde de la ciudad y que sería solución a los problemas de liquidez actuales, aunque para ello es necesario convencer tanto a Al-Thani como a Blue Bay, pues una reciente sentencia judicial contempla que las acciones que Al-Thani compró al hacerse con el club (sobre el 97 por ciento) pasen todas ellas a la empresa a la que pertenecía con anterioridad, NAS Spain, compañía que pertenece al jeque (un 51 por ciento) y a la cadena hotelera (un 49).

Mediación del alcalde

En los últimos días la mediación del alcalde, Francisco de la Torre, y de la Junta de Andalucía ha permitido trasladar a BlueBay la oferta inversora del grupo catarí, con la única exigencia de la cadena de que la propuesta tenga «cara y ojos», para que no se repita el actual ciclo nefasto de los últimos años, casi toda la 'era Al-Thani'. Los inversores árabes han dado una semana de plazo para obtener una respuesta a su propuesta.

El director general de BlueBay, Gonzalo Hervás, presente también en el programa mencionado, declaró sobre la venta del Málaga que «el cómo sólo pasa por una mesa de negociación con el señor Al-Thani». «A través del agente dice que no, con él no hay diálogo –añadió–. Nosotros podríamos estar hasta con Al-Thani... en este momento es una emergencia. Hay que resolverlo con o sin, pero no podemos negarnos a ninguna posibilidad. Hay que tomar decisiones muy, muy rápido«.

A su vez, el Málaga propuso a LaLiga hace casi cerca de un mes un plan de viabilidad cuyo contenido se desconoce y del que no ha trascendido que se haya desarrollado ya alguna medida concreta. La entidad precisa al menos cinco millones de euros para atender todos sus pagos a partir de enero, pero cara a la próxima temporada se necesitará una cantidad tres veces superior.

Asimismo, Al-Thani se levantó también en armas contra la afición. «Aprecio mucho poder hablar sobre el Málaga. Confiamos en nuestro cuerpo técnico y en nuestro entrenador en esta situación. Algunos aficionados hicieron cosas malas las últimas semanas y pienso que se equivocaron. No saben cómo apoyar al equipo. Si quieren hacerlo deben hacerlo bien y apoyar al presidente. Debemos estar juntos», comentó también en el pequeño vídeo grabado que emitió el programa televisivo de Mega. Sus palabras hacían una referencia clara al robo de la placa municipal que figuraba en la glorieta del jeque, en el entorno de Martiricos, y que a los dos días de la desaparición fue hallada colgada del puente de La Rosaleda.

En 'El Chiringuito' también intervino, desde Madrid, uno de sus contertulios habituales, el exjugador y expresidente malaguista Fernando Sanz. Precisamente fue él el responsable de poner en contacto a Al-Thani con el club a través de un conocido de su familia, Tysir Al-Sahoud. «Es una situación muy triste, a todos los que somos malaguistas se nos rompe el corazón. Yo me siento en parte culpable por vender el club a esta persona (Al-Thani). Lo hice con buenas intenciones, pensé que tenía que dar un paso al lado porque yo no podía darle más», declaró apesadumbrado.

También consideró que la única fórmula para desbloquear la crisis del Málaga es con un inversor solvente, a lo que responde el movimiento reciente de las instituciones con el grupo catarí. «Hace tiempo que vengo diciendo que hay que buscar una solución, pero la única posible pasa por un comprador. Yo ya soy pasado del Málaga, aunque está en mi corazón porque mis hijos nacieron allí, y desde lejos los vivimos con tristeza, ahora es una pesadilla pero el Málaga es una gran entidad y estoy seguro de que saldrá adelante», concluyó.

En las últimas horas se suceden los testimonios sobre el deterioro del Málaga y su viabilidad amenazada. En 'El Partidazo' de la Cope el exmalaguista Miguel Torres, que permaneció las dos últimas campañas casi inédito pese a tener una de las ficha más altas, declaró: «Estoy triste y preocupado, es una situación dramática. Hay mucha incertidumbre porque no se sabe como se puede solucionar esto desde hace mucho tiempo. Se venía venir desde hace muchos años». Y no culpó de todo sólo a Al-Thani: «Evidentemente la responsabilidad la tiene el propietario, pero cuando el Málaga está muchos años en Primera e incluso el año pasado que estábamos en Segunda y éramos el máximo presupuesto pues también las personas que han tomado decisiones de formar plantillas y ajustar presupuestos también tendrán su responsabilidad».