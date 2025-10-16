Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alfonso Herrero, en un entrenamiento reciente, en presencia de Carlos López. MARILÚ BÁEZ

Alfonso Herrero, ausente en el trabajo por un virus

A priori no se teme que el portero malaguista pueda ser baja este domingo en Leganés, e incluso podría estar de vuelta en el trabajo este viernes

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:48

El Málaga se ejercitó este jueves en el Anexo de La Rosaleda con una ausencia inesperada, la de su guardameta Alfonso Herrero, que causó baja ... por un inoportuno virus. Aunque acudió al estadio por la mañana, al haber tenido fiebre y se acordó que no se ejercitara, pero se espera que este viernes pueda estar de regreso, si evoluciona bien y, en todo caso, no se teme por su concurso en Leganés este domingo (14.00 horas), en la décima jornada liguera.

