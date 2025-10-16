Alfonso Herrero, ausente en el trabajo por un virus

El Málaga se ejercitó este jueves en el Anexo de La Rosaleda con una ausencia inesperada, la de su guardameta Alfonso Herrero, que causó baja ... por un inoportuno virus. Aunque acudió al estadio por la mañana, al haber tenido fiebre y se acordó que no se ejercitara, pero se espera que este viernes pueda estar de regreso, si evoluciona bien y, en todo caso, no se teme por su concurso en Leganés este domingo (14.00 horas), en la décima jornada liguera.

El toledano ya se ausentó unas semanas en la pretemporada por una acción fortuita en un entrenamiento que le causó una profunda brecha en la frente y, a día de hoy, sigue luciendo una protección en la zona para la correcta cicatrización de la herida.

Por lo demás, el Málaga sigue sin Adrián Niño (lesión en su tobillo izquierdo) con el grupo y con siete bajas previstas ante el Leganés; las cuatro de larga duración (Moussa, Ramón, Luismi y Álex Pastor), a los que hay que sumar Puga, Gabilondo (fractura en un hueso de la mano) y el citado Niño. Pero se recuperan Montero (tras su sanción), Izan Merino y Ochoa, después de convocatorias internacionales.