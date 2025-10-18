El administrador del Málaga, investigado en una de las causas del concurso del 'caso Vera'

El ‘caso Vera’ al final ha acabado por salpicar al principal responsable del Málaga en este momento, José María Muñoz, que era administrador concursal auxiliar ... de una de las empresas que finalmente también entró en este gran concurso de acreedores cuyo procedimiento arrancó hace más de doce años. Muñoz, de esta manera, figura ya como investigado en el proceso, ha declarado ante la Policía y le han bloqueado las cuenteas de forma preventiva, según publicó ‘Málaga Hoy’ y este periódico ha podido confirmar en fuentes cercanas al propio dirigente del club de Martiricos.

Colaboradores del administrador han asegurado a este periódico que Muñoz se encuentra sorprendido, tranquilo y que no piensa dimitir como administrador judicial del Málaga por este asunto al entender que no tiene responsabilidad en los delitos de los que se están acusando en este momento, que son los de insolvencia punible y administración desleal. Al resto de investigados, que fueron detenidos tras destaparse este asunto, les incorporaron en su momento también el de blanqueo de capitales. Las mismas fuentes aseguran que Muñoz no tenía capacidad de firma en su labor como auxiliar en este procedimiento, si bien se entiende que la investigación le llega por no alertar de determinadas prácticas que podrían estar desarrollándose.

El resto de participantes en el control del concurso en el conglomerado de Vera (tres grandes compañías) fueron detenidos en su momento, mientras que Muñoz se incorpora ahora como investigado. El administrador, de esta forma, entiende que la situación está clara y ha llegado a considerar a sus cercanos su implicación como surrealista, además de entenderlo como un riesgo real en estos casos tan complejos y con irregularidades. De hecho, afirman, asimismo, que solicitó declarar ante el juez (lo hizo de inmediato ante la Policía).

Esta decisión judicial de que Muñoz estuviera investigado apareció hace algo más de un mes y posteriormente le fueron bloqueadas las cuentas. El administrador del club malagueño se personó en ese momento en la Policía de forma voluntaria para explicar su postura sobre un procedimiento que se alargó durante seis años, hasta 2023. La compañía Draba, relacionado de forma directa con Vera, se formó al fusionar nada menos que otras diecisiete sociedades.

En cuanto a su labor en el Málaga, Muñoz, como se mencionaba con anterioridad, tiene previsto seguir en su cargo, algo que también conoce la jueza que tiene intervenido al Málaga. Sus colaboradores aseguran que solicitará el sobreseimiento del caso al considerar que no tiene responsabilidad, si bien será el magistrado del caso el que decida cuando le tome declaración.

De esta forma, habrá que esperar para conocer el avance de este caso, aunque todo se está desarrollando con normalidad en el club de Martiricos, que está completamente ajeno a este asunto. De hecho, el propio administrador viaja con el equipo de Sergio Pellicer a Leganés, donde jugará este domingo un partido importante a las 14.00 horas.