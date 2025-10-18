Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José María Muñoz, en una comparecencia en la sala de prensa de La Rosaleda. MIGUE FERNÁNDEZ

El administrador del Málaga, investigado en una de las causas del concurso del 'caso Vera'

Fuentes cercanas a José María Muñoz, que era el administrador auxiliar en el concurso de la empresa Draba y al que de forma preventiva le han bloqueado sus cuentas, aseguran que está tranquilo y que no piensa dimitir en el Málaga

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:17

El ‘caso Vera’ al final ha acabado por salpicar al principal responsable del Málaga en este momento, José María Muñoz, que era administrador concursal auxiliar ... de una de las empresas que finalmente también entró en este gran concurso de acreedores cuyo procedimiento arrancó hace más de doce años. Muñoz, de esta manera, figura ya como investigado en el proceso, ha declarado ante la Policía y le han bloqueado las cuenteas de forma preventiva, según publicó ‘Málaga Hoy’ y este periódico ha podido confirmar en fuentes cercanas al propio dirigente del club de Martiricos.

