El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?

Ya está aquí de nuevo. Regresa a Málaga el temido viento de terral que hará acto de presencia este miércoles 27 de agosto y que ... amenaza con quedarse, al menos, hasta el próximo viernes.

Así lo ha asegurado a Europa Press el director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Riesco, quien ha destacado que dicho viento de terral «afectará a algunas zonas del Mediterráneo, en concreto, en Málaga, entre el miércoles y el viernes».

Este fenómemo meteorológico vendrá acompañado de temperaturas máximas que alcanzarán los 36 grados el miércoles, 33º el jueves y 34º el viernes, según ha adelantado Riesco. De la misma manera, ha detallado que «el levante llegará de nuevo a dichas costas» durante esta semana que cierra agosto.

Un terral «suave»

Las mismas jornadas de terral anuncia José Luis Escudero, divulgador en meteorología y autor del blog 'Tormentas y rayos': «con los modelos actualizados, es muy probable que tengamos tres días de terral y poniente», advierte. «Mañana miércoles a primeras horas de la tarde se darán rachas fuertes de terral y poniente en toda la costa malagueña, al tener a 850 hpa una masa de aire «fresca» las temperaturas máximas no serán muy altas en las zonas habituales. De momento no hay activados avisos por altas temperaturas, aunque es posible que en nuevas actualizaciones se activen», ha adelantado este martes en su blog.

Ampliar Temperaturas previstas para este miércoles en la provincia de Málaga. Aemet

Para el jueves, explica Escudero que seguirá la masa de aire más fresca en toda Andalucía: «Espero rachas fuertes de poniente y terral en la costa malagueña, probable aviso amarillo por fenómenos costeros. En cuanto a las temperaturas máximas no espero que en Málaga capital sobrepase los 32 ºC, es decir, un terral suave», señala. De hecho, destaca que las máximas y mínimas en las comarcas de Ronda y Antequera, estarán incluso «por debajo de la media».

Para el viernes, asegura el experto en meteoroloía malagueña que «seguiremos con el terral y el poniente» pero que las rachas de viento no serán tan fuertes en la costa malagueña. «Las máximas en las zonas habituales donde sople terral subirán un poco con respecto al jueves. Pero como he comentado desde el principio, no se esperan temperaturas muy altas como pasa con los habituales terrales en verano».

Por último, destaca Escudero que la temperatura del agua del mar actual es de 20,4 ºC, y que es probable que durante la jornada de este martes se llegue a 22 ºC. «Para el fin de semana volverá a bajar y rondara entre los 17 ºC y 18 ºC, vendrá muy bien para conciliar el sueño con las brisas mas fresquitas», sentencia.

.