Estas son las veinte causas por las que Tráfico más multa a los malagueños

Las multas que el año pasado formuló la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia de Málaga ascendieron a las 331.520, de acuerdo ... con un informe elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Son un 3,7% menos que las registradas en el año 2023, cuando fueron algo más de 344.100. En el conjunto de España, mientras tanto, las sanciones crecieron un 5,14%, hasta superar los 5,4 millones.

En virtud del estudio, la principal causa de las sanciones registradas en la provincia de Málaga es el exceso de velocidad detectado por radares fijos: explican nada menos que 221.209 multas, aunque bajan un 10,5% interanual. Y en segundo lugar se encuentran las sanciones por excesos de velocidad captadas por radares móviles: son cerca de 32.000 y crecen más del 70% con respecto al año 2023.

El tercer motivo por el que se producen las sanciones es no haber pasado la ITV o circular tras haber tenido un diagnóstico desfavorable en tal revisión: ésa fue la razón de 27.433 sanciones (bajan alrededor de un 5,5% interanual).

Sin permiso de conducción o sin seguro

Por carecer o tener invalidado el permiso o la licencia de conducción se produjeron el año pasado 7.472 multas en la provincia, prácticamente las mismas que un año antes. A esta cifra hay que sumar las más de 1.200 multas porque el que carece de permiso de circulación es el propio vehículo. Y también las 569 impuestas por no tener el permiso de circulación habilitado habiéndolo obtenido en el extranjero. Mientras tanto, por circular sin seguro se impusieron más de 5.000 multas, incrementándose casi un 9% con respecto a un año antes. A éstas hay que sumar otras más de 3.500 por carecer de seguro, lo que supone un ascenso interanual de más del 17%.

Circular haciendo uso del teléfono móvil fue razón de cerca de 5.000 multas en 2024 (bajan ligeramente, casi un 2,4% respecto a 2023). Mientras que por hacer uso de dispositivos visuales, tales como navegadores, Tráfico realizó un total de 22 denuncias en Málaga; son pocas, pero se prácticamente duplican respecto a un año antes.

Las sanciones por no llevar el cinturón puesto superaron las 4.000 el año pasado y ello supone un incremento del 12,25% respecto a un año antes. Próxima a esa cifra se encuentran las multas por no identificar al conductor, es decir, cuando el titular del vehículo no comunica quién ha cometido una infracción de tráfico: esto sucedió el año pasado en casi 3.700 ocasiones.

Tasa positiva de alcohol y drogas

Otro de los motivos importantes de las sanciones de tráfico es conducir con tasa positiva de alcohol: fueron 3.113 en la provincia el año pasado, si bien bajan un 7,5% respecto a un año antes. Por el contrario, se incrementan un 65% las denuncias por negarse a someterse a pruebas de alcohol y drogas, hasta ser un total de 46 el año pasado. Alrededor de un 60% suben también las multas por drogas, hasta rozar las 2.000 a lo largo del ejercicio 2024 en Málaga.

Además, llama mucho la atención que las multas por tunear un vehículo saltándose la normativa fueron más de 2.200 el año pasado en la provincia.

Comportamientos indebidos fueron razón de 875 multas el año pasado; la conducción negligente, de 729; saltarse señales de stop o de ceda el paso, de 700; realizar paradas o estacionamientos irregulares, 644; hacer uso de los auriculares, de 627 denuncias; con más de 500 multas, malos adelantamientos o problemas con el alumbrados; y con más de 400 acciones como conducciones temerarias o en sentido contrario, desobediencia a órdenes o señales de agentes de tráfico.