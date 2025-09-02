Las sanciones a los automovilistas por drogas se disparan un 60% en Málaga

La Asociación de Automovilistas Asociados (AEA) alerta en su último informe sobre las multas de tráfico en España del preocupante dato de las denuncias formuladas ... por conducir con presencia de drogas. En el conjunto del país, las sanciones por este motivo crecieron un 5,52%, al pasar de las 54.596 de 2023 a las 57.610 de 2024. Pero es que en la provincia de Málaga el incremento de las denuncias por esta razón es de un 58,96%, hasta las 1.917 de 2024 desde las 1.206 de 2023.

Además, esta circunstancia coincide con un incremento del 64,29% de las sanciones a conductores que se niegan a someterse a pruebas de alcohol y drogas en la provincia, si bien las multas por conducir bajo los efectos de la bebida bajaron un 7% el año pasado en Málaga, aunque todavía superaron las 3.100.

Entre los motivos de multas que más crecieron en Málaga el año pasado también destacan -al margen de las motivadas por excesos de velocidad detectados por radares móviles, que subieron un 70% hasta rozar las 32.000-, también destacan las provocadas por el uso de dispositivos visuales, es decir, de navegadores.

Los ciclistas no se libran del escrutinio de Tráfico y el año pasado en la provincia se llevaron 19 multas, más del doble que en 2023, cuando fueron nueve las sanciones.

De acuerdo con datos de la Asociación de Automovilistas Asociados, el pasado año la recaudación por multas de la Dirección General de Tráfico rozó los 540 millones de euros, la cifra más alta de la historia.