Vecinos de Los Moras, la pedanía de Almogía, sin agua potable una semana después de la borrasca: «No podemos poner ni una lavadora»

Abrir el grifo de casa en Los Moras, una pedanía de Almogía en la que viven unos 200 vecinos, equivale ahora mismo a la nada. Los residentes de aquí llevan ya una semana sin agua potable. El pasado martes, las lluvias torrenciales de la borrasca Laurence, se llevaron por delante la red de tuberías que cubre el suministro. Una semana ha pasado ya desde el último día con agua potable en Los Moras. Desde entonces, algunas cubas han suplido las necesidades más básicas, pero han sido insuficientes.

Eso denuncian los vecinos de Los Moras. Uno de ellos es Francisco Luque, que describe la situación a SUR en una conversación telefónica. «No podemos poner ni una lavadora. No hay agua para cocinar. No hay para ducharnos. Es insostenible», denuncia y pide soluciones «inmediatas».

El dedo acusador de los vecinos apunta a la empresa suministradora. En el caso de Los Moras, se trata de Aguas de Los Verdiales, que tiene su sede en Villanueva de la Concepción. Este periódico ha contactado con Aguas de Verdiales. «Desde el primer momento en el que se cortó el suministro estamos trabajando para reestablecerlo», asegura uno de los técnicos de la empresa.

Una imagen de Los Moras, tras el paso de la borrasca Laurence.

La situación en Los Moras es compleja por la propia orografía. Ubicado en un valle de una zona montañosa, el acceso se realiza por caminos rurales que, ya en circunstancias 'normales', son difíciles de transitar. Las lluvias abundantes se han llevado por delante también a estos caminos.

«No podemos reparar las tuberías hasta que no se reparan los caminos. Y es justo eso lo que estamos haciendo», añaden por parte de Aguas de Los Verdiales. Preguntado por si se puede ofrecer un horizonte temporal concreto, la respuesta es no. Debido a la complejidad de estas labores no sería prudente marcar una fecha concreta.

Los vecinos, por su parte, insisten en pedir celeridad máxima. Más allá de las necesidades del día a día, denuncian especialmente la situación del colegio. «Volvió a abrir ayer, gracias a que se ha habilitado un acceso por un terreno de un privado. Pero el colegio tampoco tiene agua potable», recuerda Francisco Luque.