Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Melca, de espaldas, en uno de los ratos de juego junto a Alba y Ana, madre e hija de una de las familias acogedoras de niños saharauis de Amaps. Ñito Salas

Las vacaciones de Melca: del Sáhara a Ciudad Jardín para descubrir «lujos»

A sus diez años, esta niña saharaui convive durante el verano con una familia malagueña voluntaria del proyecto solidario que Amaps impulsa desde 1993

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 12 de agosto 2025, 00:13

Melca llegó en julio desde los campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia) hasta Ciudad Jardín, donde está ahora su hogar para estos meses de ... verano junto a la familia de Alba e Ismael. La pequeña saharaui de diez años está descubriendo en estos días unos «lujos» que para muchos forman parte de la rutina: un baño sin tener que ir a recoger agua para llenar la vasija, tardes de televisión y vídeos de YouTube sin cortes a cada instante, lavarse los dientes, cuidarse el pelo o pasar tardes en la playa, aunque esta última no es una de sus cosas favoritas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  4. 4 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  5. 5 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  6. 6 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  7. 7

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  8. 8

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  9. 9 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las vacaciones de Melca: del Sáhara a Ciudad Jardín para descubrir «lujos»

Las vacaciones de Melca: del Sáhara a Ciudad Jardín para descubrir «lujos»