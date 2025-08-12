Las vacaciones de Melca: del Sáhara a Ciudad Jardín para descubrir «lujos»

Melca llegó en julio desde los campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia) hasta Ciudad Jardín, donde está ahora su hogar para estos meses de ... verano junto a la familia de Alba e Ismael. La pequeña saharaui de diez años está descubriendo en estos días unos «lujos» que para muchos forman parte de la rutina: un baño sin tener que ir a recoger agua para llenar la vasija, tardes de televisión y vídeos de YouTube sin cortes a cada instante, lavarse los dientes, cuidarse el pelo o pasar tardes en la playa, aunque esta última no es una de sus cosas favoritas.

En su hogar estival de Ciudad Jardín, Melca juega junto a las dos hijas de Alba e Ismael: Ana, de seis años y Blanca, de diez. Esta familia malagueña es una de las 32 de toda la provincia que se han ofrecido para participar en el proyecto solidario 'Vacaciones en paz' de la Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui (Amaps), un programa que lleva realizándose en Málaga desde 1993.

Sentada en su casa mientras su hija Ana juega con los muñecos y Melca ve la televisión, Alba confiesa sin poder evitar emocionarse que participar en este proyecto era para ella como un sueño que tenía desde pequeña. «Conozco a la asociación porque mi catequista acogía a niños saharauis y en los veranos de campamento con la Iglesia conocíamos y jugábamos con los que llegaban aquí. Y la verdad es que esto es algo que siempre he querido hacer», cuenta Alba.

Ñito Salas

Y reflexiona sobre las acciones que para los saharauis son «lujos» mientras que para gran parte de la sociedad forman parte del día a día: «Siempre vamos con la vida a lo loco y no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Allí por cosas muy simples se pueden morir y no tienen las mismas oportunidades en muchos sentidos. Aquí hay muchas cosas de la rutina que nos sobran y podemos compartirlas con los que no tienen las mismas condiciones que nosotros. Por eso yo tenía claro que había que apoyar a la asociación».

En la maleta de vuelta

La convivencia es un desarrollo para toda la familia. Tanto para las hijas, que aprenden a aportar su granito de arena a los que lo necesitan, como para los padres, que conocen otra cultura y educación. Pero Alba tiene claro que la mejor lección se la lleva Melca: «Su maleta de vuelta estará repleta de cosas, pero sobre todo, lo que se va a llevar lleno es el corazón. Esto es una experiencia que dura sólo dos meses, pero estoy segura de que ella se va a ir con nuevas enseñanzas que siempre recordará», profundiza Alba. También se lleva un cuidado y revisiones médicas que ofrecen este programa de la asociación: «En cuanto llegó le detectaron en las pruebas falta de audición», explica Alba. Ahora Melca lleva un audífono cedido por Gaes con el que regresará a Tinduf. «Le han enseñado cómo funciona para que no deje de usarlo cuando vuelva a su casa con su familia», especifica.

Melca ha pasado de estar en el Sáhara con sus otros cinco hermanos y su madre –su padre falleció hace dos años– a vivir un verano malagueño en Ciudad Jardín junto a las dos hermanas Ana y Blanca y los padres Alba e Ismael, que lamentan que no sean más familias malagueñas las que se animen a ofrecer esta experiencia a los niños saharauis: «No hay que olvidar que todos somos iguales y que son niños, tienen derecho a vivir en igualdad las experiencias de la infancia». Alba e Ismael no se olvidan de agradecer al equipo más cercano a ellos de la asociación: Isabel, Ahmed, Vane, Nely, Paca, Sonia, Olga y muchos más. «Gracias a su esfuerzo estos niños pasan un verano mucho mejor».