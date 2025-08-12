Familias malagueñas acogen a una treintena de niños saharauis

Esta acción solidaria del pueblo malagueño se ha convertido en una tradición veraniega. Desde 1993, la Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui (Amaps) ... lleva desarrollando este proyecto solidario 'Vacaciones en paz', que posibilita la acogida temporal de menores procedentes de los campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia). Este verano han viajado a Málaga 32 niños para vivir los meses de julio y agosto junto a familias de la provincia. Hace años llegaron a ser hasta 300 núcleos familiares los que se comprometían con esta acción que ayuda al pueblo saharaui que hasta 1976 fue español. «Intentamos captar a familias durante todo el año, pero cada vez es más complicado», lamenta la presidenta de la Amaps, Isabel González.

Gracias a esta campaña, los niños saharauis reciben revisión médica para detectar posibles enfermedades y tomar medidas oportunas, disfrutan de una alimentación adecuada, escapan del fuerte calor que padecen en los campamentos de refugiados, conocen una realidad diferente y actúan como embajadores de su pueblo y de su causa. «Ellos necesitan salir de sus rutinas, es muy bueno porque no pierden las ganas de volver con su familia, pero aprenden mucho durante su estancia», explica la presidenta de la asociación que, además, pone en valor la actuación de las familias: «Abren su corazón y sus casas a estos menores y los tratan como si fueran sus propios hijos, es un gran acto de generosidad».

Isabel González lleva muchos años al frente de este programa y la asociación y anima a que las familias se unan en verano a este proceso, que comienza a gestionarse cada año a partir del mes de diciembre. «Esto no sería posible sin las familias, pero también hay que agradecer el apoyo de las subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, Cuevas Bajas y Casares, además de los propios fondos de la asociación y empresas colaboradoras».