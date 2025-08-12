Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recepción de los niños acogidos en verano, ayer en el Ayuntamiento. Sur

Familias malagueñas acogen a una treintena de niños saharauis

La Asociación Malagueña de Amistad con Pueblo Saharaui organiza esta iniciativa que hace posible que niños y niñas saharauis vengan durante los meses de julio y agosto a Málaga

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 12 de agosto 2025, 00:13

Esta acción solidaria del pueblo malagueño se ha convertido en una tradición veraniega. Desde 1993, la Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui (Amaps) ... lleva desarrollando este proyecto solidario 'Vacaciones en paz', que posibilita la acogida temporal de menores procedentes de los campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia). Este verano han viajado a Málaga 32 niños para vivir los meses de julio y agosto junto a familias de la provincia. Hace años llegaron a ser hasta 300 núcleos familiares los que se comprometían con esta acción que ayuda al pueblo saharaui que hasta 1976 fue español. «Intentamos captar a familias durante todo el año, pero cada vez es más complicado», lamenta la presidenta de la Amaps, Isabel González.

