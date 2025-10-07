Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aparcamientos del Hospital Civil, donde se ubicará el nuevo centro sanitario. Archivo

La UTE de OHLA, Sando y Vialterra lidera el concurso para construir el tercer hospital

Este consorcio de empresas logra la mayor puntuación técnica de los tres presentados, 43,42, y presenta la oferta económica más baja: 449,05 millones de euros

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 7 de octubre 2025, 16:32

La Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Obrascón Huarle Laín SA (OHLA), Construcciones Sánchez Domínguez Sando (SANDO( y Vialterra Infraestructuras SA toma la delantera ... a los otros dos consorcios en el concurso de adjudicación de las obras del tercer hospital de Málaga y sus más de 1.700 aparcamientos en los terrenos del parking del actual Hospital Civil de la capital. Estas sociedades no sólo han logrado la puntuación más alta de las tres UTE presentadas en el apartado de 'criterios evaluables de forma no automática', 43,42 puntos, sino que además la apertura del sobre económico ha permitido constatar a los técnicos que su propuesta de inversión es la más baja, 449,05 millones de euros sin incluir el IVA, frente a los más de 607 presupuestados por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

