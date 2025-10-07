La UTE de OHLA, Sando y Vialterra lidera el concurso para construir el tercer hospital

La Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Obrascón Huarle Laín SA (OHLA), Construcciones Sánchez Domínguez Sando (SANDO( y Vialterra Infraestructuras SA toma la delantera ... a los otros dos consorcios en el concurso de adjudicación de las obras del tercer hospital de Málaga y sus más de 1.700 aparcamientos en los terrenos del parking del actual Hospital Civil de la capital. Estas sociedades no sólo han logrado la puntuación más alta de las tres UTE presentadas en el apartado de 'criterios evaluables de forma no automática', 43,42 puntos, sino que además la apertura del sobre económico ha permitido constatar a los técnicos que su propuesta de inversión es la más baja, 449,05 millones de euros sin incluir el IVA, frente a los más de 607 presupuestados por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

En los criterios técnicos, los responsables de la mesa de contratación han evaluado la metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos en fase de obra, la programación de las obras, la tecnología relacionada con el I+D+i y la reducción de impactos sobre tercero, de forma que OHLA, Sando y Vialterra obtienen 43,42 puntos, la UTE conformada por Dragados, Sacyr y Verosa Proyectos y Servicios logra 30,17 puntos y la tercer UTE, en la que participan Ferrovial, FCC Construcción, Heliopol y Guamar alcanza los 28,77 puntos, siendo el umbral mínimo 24.

En cuanto al apartado económico, la oferta de la UTE de Dragados, Sacyr y Verosa asciende a 476,57 millones de euros y la de Ferrovial, FCC Construcción, Heliopol y Guamar alcanza los 470,24 millones de euros, sin que en ambas sumas se incluya el IVA.

De cualquier forma, ahora la mesa de contratación deberá decidir quién se impone en esta licitación que ha agrupado, en un mismo proceso, a las grandes compañías constructoras del país, lo que no se conocerá de forma inmediata.

Las obras constarán de dos fases, una de 15 meses y otra de 60, y las autoridades autonómicas han insistido en que se trata de la mayor obra de ingeniería civil planeada en Andalucía en el último medio siglo. En principio, la inauguración está prevista para 2032.

Las obras constarán de dos fases, una de 15 meses y otra de 60, y las autoridades autonómicas han insistido en que se trata de la mayor obra de ingeniería civil planeada en Andalucía en el último medio siglo

La construcción del complejo requiere de tres fases, además de las obras previas que suponen la demolición y traslado del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (para lo que la Junta ya ha adjudicado la redacción del proyecto de un nuevo edificio), el traslado de un aljibe, la realización de una línea de media tensión, y la construcción de accesos y conexiones.

La primera fase de la construcción, llamada cero, durará dos meses, y consistirá en la ejecución de un parking al aire libre de 650 plazas en la parcela del Civil, justo donde se levantará el Tercer Hospital. Después, se ejecutará un edificio de aparcamientos a espaldas de los bloques de la calle Blas de Lezo: siete plantas de altura y tres bajo rasante, que supondrá la creación de 839 plazas. En este parking, se destinarán 110 plazas para abonados (sanitarios y residentes). Esta fase durará 15 meses. En una tercera fase (60 meses), se construirá el edificio del hospital en sí, de cuatro niveles bajo rasante y once de altura, con un parking ubicado en las plantas menos dos y menos tres. En total, se habilitarán 928 plazas de aparcamiento, de las que se reservarán 132 para médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y personal administrativo de los tres hospitales de la zona, así como para los vecinos.

El hospital contará con 815 habitaciones individuales, 48 quirófanos, 80 camas UCI, más de 150 consultas médicas, 40 consultas de enfermería y un espacio para la docencia y la investigación. El proyecto ha superado ya, en total, más de una treintena de hitos administrativos. La Junta confía en que las obras puedan comenzar el año que viene, pero todo va a depender de la agilidad con que se sigan dando pasos para cerrar un contrato de una gran complejidad, por lo que el proceso de adjudicación que se avecina en los próximos meses podría dilatarse en el tiempo.

La naturaleza mixta del expediente, que prevé que la empresa que levante el hospital sea la que haga antes los aparcamientos y los explote, ha causado dudas en el seno de algunas empresas, por ejemplo en relación al periodo de explotación de las 1.767 plazas de parking, que se bajó de 31 a 23 años. La duda con el primer plazo es si iba a ser rentable. Con este sistema, la Junta abaratará en poco menos de 80 millones de euros la factura del complejo, para el que se ha estimado un presupuesto de 607 millones.