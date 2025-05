Las últimas lluvias apuntalan las reservas de agua en los embalses y acuíferos de Málaga

Ignacio Lillo Málaga Sábado, 3 de mayo 2025, 00:27 Comenta Compartir

No está siendo el puente del Primero de Mayo casi veraniego que algunos turistas esperaban para poder venir a la playa; aunque en realidad en la capital y en la Costa del Sol desde ayer ha dado un buen respiro, con temperaturas en general altas y sin precipitaciones. Además, como no hay mal que por bien no venga, los aguaceros registrados desde el miércoles, 30 de abril, hasta la madrugada del viernes, 2 de mayo han permitido un nuevo riego para los cultivos en el campo y para la ganadería; a la vez que han apuntalado las reservas en los embalses y acuíferos.

La Borrasca Fría Aislada (BFA), como la define Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, que está afectando esta semana a la provincia ha dejado ya dos momentos con descargas importantes. El primero, durante la jornada del miércoles, llegó a dejar acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en El Juanar, según los registros de diversas redes de pluviómetros oficiales y extraoficiales, recabados por José Luis Escudero, experto en la meteorología malagueña y responsable del blog meteorológico de SUR.es, Tormentas y Rayos. Otros puntos importantes fueron Casares (38); Manilva (31); Estepona (29); Jubrique (26); Pilones (25); Benahavís (24); Guadalmina y Pujerra (23) Los Reales (20) y El Burgo (19). En otros muchos enclaves se anotaron entre 10 y 20 l/m2.

Mientras, la red Hidrosur de la Junta de Andalucía, tras una consulta de datos a la carta, muestra que entre el 30 de abril al 2 de mayo han caído casi 50 litros por metro cuadrado en varios lugares. Así ha ocurrido en Casarabonela (47). En la presa de Guadalmina (45) y la de Guadalmansa (43), que derivan hacia el embalse de La Concepción (principal fuente de abastecimiento de la Costa del Sol). Así como en el río Turón, en Ardales (43) y en Pujerra (42).

En el balance del mes de abril de Aemet, según los datos recabados por Escudero, destacan Cortes de la Frontera (74) y Gaucín (60). «Estas dos estaciones suman ya más de 700 l/m2 en el año». Como referencia, en el aeropuerto se han anotado 30; y 38 en la sede del Centro Meteorológico, en El Cónsul. Por su parte, de los registros de la red Hidrosur de la Junta destacan los más de 70 l/m2 en Alfarnatejo; 67 en Cortes de la Frontera; 59 en el río Guadiaro; 55 en Villanueva de la Concepción y 52 en el azud de Guadalmansa.

Se nota en los embalses

Buenos acumulados que, como se ve, han tenido un reflejo de nuevo en el nivel de reservas en los embalses. El nivel global de recursos era ayer del 61,5% de la capacidad, por encima de los 376 hectómetros cúbicos. Por tanto, el conjunto de los pantanos han ganado 2 Hm3 respecto a la semana anterior.

En cuanto al detalle por zonas, empezando por el oeste, en la Costa del Sol, La Concepción se da prácticamente por lleno, y de hecho llegará al 100% en los próximos días, una vez que se contabilicen las últimas escorrentías. Ayer estaba al 98,5%, con 57,5 hectómetros cúbicos, que es agua más que suficiente para afrontar el verano y hasta principios del año que viene con plenas garantías.

Desde el interior de la provincia también llegan buenas noticias. Los embalses del sistema Guadalhorce han seguido subiendo, aunque de forma leve, a pesar de que ya comienza a apretar el calor y el consumo aumenta. El Guadalteba, que es el más grande, está casi al 52,7%, con cerca de 81 Hm3. Mientras que el Guadalhorce supera el 47,6%, con casi 60 Hm3. Y sobre todo destaca el Conde, virtualmente lleno (96,9%), con 64,4 Hm3.

A estos, se suman los recursos de Casasola y El Limonero. Aunque no es su función principal (sirven sobre todo para evitar inundaciones en Málaga), su agua se utiliza igualmente. Entre los dos suman otros 30 Hm3, que sirven sobre todo a la ciudad de Málaga.

Por último, aparece La Viñuela, que abastece a la comarca oriental de la Axarquía. Aunque en esta zona apenas ha llovido esta semana, las escorrentías en el entorno del río Guaro todavía siguen vivas, lo que ha permitido por primera vez que se supere la mitad de su capacidad (50,2%, para ser exactos). De manera que el mayor embalse de Málaga tiene agua de sobra para abastecer los consumos domésticos durante años, y la Junta también ha permitido aumentar los riegos.

Predicción: seguirá lloviendo

Estas cifras previsiblemente seguirán subiendo, ya que el Centro Meteorológico de Aemet prevé que seguirá lloviendo por el interior de la provincia durante el fin de semana. En realidad, el sábado y el domingo apenas se ve una probabilidad mínima de alguna precipitación débil y dispersa en el litoral.

Sin embargo, todavía puede seguir cayendo por el interior de la provincia, y hay alta probabilidad de chubascos en Ronda y en Antequera. Además, la Agencia advierte de que, en general, los modelos de predicción apuntan a una primera quincena de mayo con temperaturas inferiores a las normales para esta época; y con precipitaciones más abundantes de lo normal. No en vano, la semana que viene se esperan de nuevo chubascos en distintos puntos de la provincia.