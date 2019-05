El tuitero investigado por «trato degradante» a la familia de Julen dice que no borró antes los mensajes por «coherencia» «A mi juicio lo procedente, en todo caso y si se da la oportunidad, es rendir una explicación, no disculparse», afirma Camilo de Ory en un comunicado JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Jueves, 23 mayo 2019, 19:42

Camilo de Ory, el usuario de Twitter denunciado por los padres de Julen por difundir mensajes sobre el rescate que para la familia suponían un «trato degradante», borró esos tuits este lunes, un día antes de ser interrogado por el juez. Al respecto, quiere puntualizar que no los eliminó antes por «coherencia», ya que en ellos «no hay intención de ofender a nadie y constituyen un legítimo ejercicio de creación literaria».

Asegura que lo hizo el lunes –un día antes de la declaración– porque hasta ese momento no habían tenido acceso al texto íntegro de la denuncia, «que me hizo saber que los padres del niño fallecido hacían constar en ella el malestar que sentían por su contenido». Insiste en que «fue esta la primera noticia directa de su reacción a los textos» y por eso, «como deferencia hacia unas personas que han pasado por una tragedia familiar, y por sugerencia de mi abogado, decidí retirarlos».

De Ory recalca que ninguno de los chistes buscaba herir a esas personas. «A mi juicio lo procedente, en todo caso y si se da la oportunidad, es rendir una explicación, no disculparse. Más aún cuando ellos no eran los destinatarios de esos textos, que han llegado a su conocimiento porque otras personas, cuya identidad ignoro, se los han remitido por WhatsApp», expresa en un comunicado. Dice que no contactó con la familia porque no tiene relación con ella e ignora su número de teléfono, correo electrónico o postal, por lo que le «resulta imposible hacerlo».