Torralbo sale de mala manera dando un portazo del Ayuntamiento

El deseo de la todavía portavoz de Málaga Ahora de que De la Torre «tenga un mandato complicado» provoca el rechazo de los ediles de todos los grupos políticos, menos del suyo, que se extingue

Un concejal que no era del equipo de gobierno lo dijo al terminar: «La gente de Almogía, si no la da la entrada la da a la salida», ya saben, en ese tono castizo, que provocó risas a su alrededor. O «tanta paz dejes como llevas», «menos mal que ya no te vas a sentar más ahí», o «se ha ido matando como llegó». Esas eran las lindezas, entre corrillos, que los ediles de la Corporación (de todas las formaciones, sin excepción) le dedicaban a la todavía portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo. Pues sí, lo que debía ser una despedida formal, un 'farewell' de esos en los que los yankees son únicos, se pongan como se pongan los británicos, acabó siendo uno de los momentos más incómodos que se recuerdan en el salón de plenos por la innecesaria crispación, que a juicio de la mayoría, había generado Torralbo en su adiós, en el que en vez de felicitar al alcalde Francisco de la Torre por ganar las elecciones como hace un demócrata –mal que le pese el resultado– le deseó sin ambages que tuviera un «mandato complicado en la calle» porque hay cuestiones que resolver, indicó. Le demandó que escuchara a los ciudadanos «que no le votan, que no son los más simpáticos para usted».

La última foto de la Corporación 2015-2019. / Migue Fernández

En estas elecciones, Málaga Ahora ha perdido la representación que tenía, un total de cuatro concejales que obtuvieron en 2015 al amparo de Podemos, del que ahora se habían escindido. Durante el mandato, en el camino, la formación de izquierdas se dejó dos concejales, uno Juanjo Espinosa, que dejó el grupo para pasar a los no adscritos; y otro, Isabel Jiménez, que concurrió a las elecciones con Cambiar Málaga, aunque ayer, más feliz que una perdiz, se sentaba con sus antiguas compañeras en el salón de plenos como si nada hubiera pasado. Es decir, de cuatro que empezaron la legislatura, acabaron dos, y las urnas las han dejado en cero. Pese a todo, Torralbo afirmó que harían política fuera. «Nos han echado, y nos vamos, pero seguimos siendo orgullosas de nuestra ciudad», manifestaba.

De la Torre, que antes había hecho una despedida que quería que constase en acta, en la que le hacía un reconocimiento personal a todos los concejales por su trabajo desde su ámbito, ya fuera desde el gobierno o desde la oposición, volvió a tomar la palabra para contestar a Torralbo indicándole que todos se esforzarían para que «Málaga siga progresando», y le puntualizó que en sus palabras no había hecho alusión a que nadie se fuera de Málaga.

Antes, también se hizo notar Torralbo con la aprobación de los festivos locales, el día 19 de agosto y el 8 de septiembre. Toda la Corporación votó a favor, menos los tres votos en contra de Málaga Ahora, y las tres abstenciones de IU-Málaga para la Gente y Espinosa. Torralbo alegó que la entrada de los Reyes Católicos había sido «sangrienta», y De la Torre le rebatió que era el inicio de la nación española como país, la más antigua de Europa, y que nos situaba en «la modernidad», añadiendo que todas las guerras son violentas, aunque no sea deseable.

Málaga Ahora, en su último pleno, al no haber obtenido ningún concejal en las urnas. / Migue Fernández

Aparte de estos dos episodios, los ediles que se iban, los que ya se sabía antes de las elecciones, y los que no consiguieron revalidar su silla en los comicios, eran despedidos por el resto. Especial atención pusieron casi todos en decirle adiós a la pizpireta concejal de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos; y al siempre tranquilo edil naranja, Alejandro Carballo. Ambos estaban emocionados y agradecidos por tantas muestras de apoyo. En uno de los dos plenos extraordinarios se aprobaron un buen hatillo de actas plenarias pasadas así como las de las sesiones de la jornada, tras las cuales, De la Torre les pidió a todos que se fueran a la escalinata principal para inmortalizar la Corporación saliente.

Ramos, desde su despacho, tampoco ha conseguido revalidar su asiento, se despedía ayer. / P. R. Q.

Antes, justo antes del pleno, por fin se veían con más intimidad De la Torre y el portavoz socialista en funciones Dani Pérez en los pasillos. Entre ambos había cierta pelusilla porque el alcalde entendía que Pérez no le había felicitado por los resultados, y el socialista hubo de enseñarle la llamada pérdida que quedó en su móvil y que le hizo la noche electoral. Así que, resuelto el malentendido, Pérez le dio la enhorabuena por ganar las elecciones, y De la Torre hizo lo propio con el primero por obtener unos buenos resultados (de 9 a 12 ediles). Poco a poco, el hall del Ayuntamiento se fue quedando libre. De aquí al 15 de junio tienen que pasar unas cuantas cosas, entre ellas la gestación de un nuevo gobierno, que todo parece indicar que será entre el PP y Cs, que ha perdido un concejal currante y formal (Carballo) para quedarse con sólo dos. El todavía portavoz naranja Juan Cassá estuvo huidizo y evitó el contacto con el alcalde cara a no tener ninguna foto del encuentro en un comportamiento que resultó cuando menos extraño.