Una enfermera atiende a una enferma de ELA.
¿Qué sucede con las ayudas a la ELA?

El Gobierno crea un grado para dependientes extremos, un subsidio mensual de hasta 9.859 euros y un circuito exprés, mientras que la Junta ha lanzado sus propias subvenciones compatibles con otras, pero no ha aclarado si pondrá la mitad del dinero para complementar la estatal

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:33

«La ELA es cara y cruel». Esta es la sentencia que pronunció José Miguel Fernández, un maestro y comunicador malagueño de 57 años en ... una entrevista con SUR en junio de 2025. Fernández está diagnosticado desde enero de 2023 de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal y que concluye con la pérdida progresiva de la capacidad para controlar los movimientos musculares. La esperanza de vida tras el diagnóstico oscila entre los dos y los cinco años.

