Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno se ha reunido hoy con las asociaciones de ELA en Andalucía. SUR

Juanma Moreno anuncia una ayuda anual de hasta 14.000 euros por enfermo de ELA

El presidente del Ejecutivo andaluz pide «celeridad» en la activación de las subvenciones anunciadas por el Gobierno central la semana pasada, aunque no aclara si la comunidad asumirá la mitad de la cuantía de las mismas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:03

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha arrojado hoy algo de luz al trance que atraviesan los alrededor de 800 andaluces ... que sufren la enfermedad conocida como ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una patología que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal y que concluye con la pérdida progresiva de la capacidad para controlar los movimientos musculares. La esperanza de vida tras el diagnóstico oscila entre los dos y los cinco años. Así, el jefe del Ejecutivo andaluz ha anunciado hoy una nueva línea de ayudas económicas a los pacientes con el fin de que puedan hacer frente a los elevados gastos que soportan cada día (entre 50.000 y 80.000 euros, según el estadio del mal). Así, la cuantía máxima de esta subvención será de 14.000 euros por enfermo y año (14.400, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía -BOJA-) y beneficiará, en una primera tanda, a un centenar de afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  9. 9 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  10. 10

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juanma Moreno anuncia una ayuda anual de hasta 14.000 euros por enfermo de ELA

Juanma Moreno anuncia una ayuda anual de hasta 14.000 euros por enfermo de ELA