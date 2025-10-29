Juanma Moreno anuncia una ayuda anual de hasta 14.000 euros por enfermo de ELA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha arrojado hoy algo de luz al trance que atraviesan los alrededor de 800 andaluces ... que sufren la enfermedad conocida como ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una patología que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal y que concluye con la pérdida progresiva de la capacidad para controlar los movimientos musculares. La esperanza de vida tras el diagnóstico oscila entre los dos y los cinco años. Así, el jefe del Ejecutivo andaluz ha anunciado hoy una nueva línea de ayudas económicas a los pacientes con el fin de que puedan hacer frente a los elevados gastos que soportan cada día (entre 50.000 y 80.000 euros, según el estadio del mal). Así, la cuantía máxima de esta subvención será de 14.000 euros por enfermo y año (14.400, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía -BOJA-) y beneficiará, en una primera tanda, a un centenar de afectados.

Moreno se ha reunido hoy con los representantes de ELA Andalucía y la Fundación Luzón, con los que la Junta ha trabajado durante tres meses para lanzar esta convocatoria de ayudas, publicada hoy mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Cien personas podrán solicitar la nueva ayuda a la dependencia compatible con otras prestaciones salvo residencias

«En esta situación hay un centenar de personas, que podrían solicitar de manera inmediata la ayuda: se estipula un pago único de hasta 14.000 euros al año, el plazo para solicitarla acaba el 30 de junio de 2026 y es compatible con cualquier ayuda del catálogo de prestaciones o del Servicio a la Dependencia, bien sea la ayuda a domicilio o la prestación que reciben los enfermos», salvo para los que están en residencias, ha explicado el presidente, visiblemente satisfecho, tras la reunión mantenida en el Palacio San Telmo.

Una ayuda básica

De esta maneras, los enfermos de ELA van a poder hacer frente a gastos tales como cuidadores, servicio de fisioterapia y transporte, dispositivos para poder comunicarse o productos de higiene personal. La ayuda podrá solicitarse desde mañana y, para poder cumplir con lo pactado, se ha dotado la medida con más de 1,8 millones de euros.

«Hemos tramitado esta orden y la convocatoria en acto único para que se pueda solicitar cuanto antes. Es la vía más rápida, y por eso lo hemos hecho así. Este tipo de pacientes no tienen demasiado tiempo, desgraciadamente. Para ellos todo es urgente. Y el Gobierno de Andalucía se ha propuesto ayudarles cuanto antes. Hablamos de personas con ELA diagnosticadas por un facultativo y con grado III de dependencia reconocido, que además estén empadronados en un municipio andaluz con una antigüedad mínima de seis meses a la presentación de la solicitud», ha explicado el presidente.

Subvenciones aprobadas por el Gobierno

En este aspecto, el Gobierno central ha movido recientemente dos fichas importantes en el socorro de estos enfermos: en octubre de 2023, aprobó la llamada Ley ELA, pero no la ha dotado de fondos hasta un año después. Para ello, ha aprobado dos decretos, uno la semana pasada a cargo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que crea un nuevo grado de dependencia extrema, el llamado III Plus y un circuito exprés para la tramitación de una ayuda de hasta 9.859 euros por paciente (desde un mínimo de 4.930 euros, 14 pagas); y otro esta misma semana del Ministerio de Sanidad en el que se amplían esas sumas a personas con otras enfermedades «complejas e irreversibles que estén en fase avanzada, incluyendo la atención 24 horas». En total, el Ejecutivo central ha destinado 500 millones a este capítulo, aunque parte de ese dinero irá para el sistema de dependencia y la otra, a los enfermos de ELA.

Moreno celebra la aprobación de los decretos de la Ley ELA tras meses de espera para su financiación

El presidente Moreno ha recordado que el Gobierno aprobó por unanimidad la Ley ELA hace un año. «Han pasado algunos meses, no sabíamos cómo se iba a financiar y tampoco hemos conocido el desarrollo de la ley, hemos estado trabajando con las entidades estos tres meses», ha dicho, para añadir después que, en esos doce meses, la Junta ha pedido que se aprobara el decreto ley para «el aterrizaje» de la normal, lo que se produjo hasta la semana pasada y esta misma, con dos decretos. «Celebramos esta celeridad y confiamos en que permita activar las ayudas a la mayor brevedad posible y lleguen al mayor número de personas», ha precisado. Sin embargo, el presidente no se ha pronunciado sobre si la Junta aportará la mitad del dinero de las ayudas aprobadas por el Gobierno ni cómo adaptará su sistema de dependencia para aplicar el nuevo grado III Plus, aspectos criticados por otras comunidades del PP, aunque ya creó un circuito de atención preferente para estos enfermos en septiembre.

En este sentido, Madrid, Galicia, Aragón y Cantabria tildan de «engaño» el decreto evacuado por el Ministerio de Derechos Sociales y piden una financiación realista, además de advertir que los enfermos van a tardar mucho tiempo en recibir las ayudas. Los territorios hablan de «oscurantismo».

De cualquier forma, Moreno ha indicado que en el presupuesto autonómico que se en diciembre se contempla un incremento del 12% en el servicio de dependencia, «llegando a la cifra más alta de la historia de Andalucía: 2.610 millones de euros», para recordar que esta es la región con más personas beneficiarias del derecho a la dependencia (311.672) y con más prestaciones (472.375).