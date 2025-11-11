Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del martes, 11 de noviembre de 2025

SUR

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Breve descripción de los vídeos más relevantes publicados hoy en SUR.es.

El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha reiterado que tras la...

Mazón: Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la tragedia

+INFO

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha explicado que el Institut Català de...

Escrivá dice que el ICF puede lograr la ficha bancaria con una excepción a bancos de desarrollo

+INFO

El sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas...

El sistema de pulseras para maltratadores sufre una incidencia y obliga activar el protocolo

+INFO

La reforma de la ley gallega de salud encaminada a proteger a los profesionales sanitarios en un...

Galicia amplía la protección a sanitarios y regula el acoso digital

+INFO

La diputada de Sumar Engracia Rivera ha sido la encargada de ejercer la portavocía de su grupo...

Sumar votará a favor de tramitar Estatuto C-LM pero pedirá incluir vivienda y derecho al aborto

+INFO

Los duelos entre Extremadura y Sevilla, Torrent y Real Betis, y Cartagena y Valencia, han sido los...

Extremadura-Sevilla, Torrent-Real Betis y Cartagena-Valencia, duelos destacados en la Copa

+INFO

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado, en una...

La Junta de Andalucía refuerza el cribado neonatal de la hipoacusia

+INFO

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  6. 6 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
    Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas
    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  9. 9 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  10. 10 Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga

