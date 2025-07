Rescatan el velero del taxista de Mijas que apareció encallado en Valencia más de diez días después

El culebrón de este verano en las playas del sur de Valencia suma un nuevo capítulo y empieza a cerrarse, pese a que todavía faltan ... muchas incógnitas por esclarecer. La más importante sin duda alguna es cómo encalló en mitad de la Garrofera un velero que estaba amarrado en el Real Club Náutico, casi diez kilómetros más al norte. Antes de las 11 de la mañana de este miércoles el 'King of kings' ha podido entrar finalmente en este complejo deportivo, según confirman desde el Náutico, y ha sido remolcado a primera hora de esta mañana por un operativo de rescate contratado por el dueño del buque, como publica Las Provincias.

El dispositivo ha estado formado por embarcaciones de remolque marítimo que han visto reforzada su labor en tierra firme por una retroexcavadora que ha ido retirando la arena de la orilla para soltar la quilla que permanecía atrapada para hacer efectivo el reflote del navío.

El velero, propiedad de un taxista de Mijas que se encontraba en Andalucía mientras sucedieron los hechos que desembocaron con su barco en el tramo nudista de la playa Garrofera, embarrancó la tarde del pasado 12 de julio en circunstancias todavía desconocidas. Esa misma tarde un dispositivo conjunto entre la Guardia Civil y Salvamento Marítimo trató de desencallar el navío sin éxito, operación que se ha vuelto a repetir la mañana de este miércoles más de diez días después del misterioso incidente.

El propietario se desplazó hasta Valencia para formalizar la denuncia por la desaparición de la embarcación que estaba atracada en el Náutico, concretamente en el pantalán 2 amarre 2, en el cuartel que tiene la Guardia Civil en el paseo de Cantarranas la semana pasada. Todavía no ha trascendido ningún detalle de la investigación y todas las posibilidades están abiertas, incluso la de un posible robo.

En este sentido, el visionado de las cámaras de seguridad del Náutico será clave para esclarecer quiénes eran las dos personas que, según la versión oficial de Salvamento Marítimo, se encontraban limpiando la cubierta del 'King of kings' la mañana del día de autos. Según el propietario, ninguno de estos individuos contaba con su permiso o estaba autorizado para ese cometido dado que no tiene amistades en Valencia.

Recreación de los hechos

La cronología del suceso que realizó a las Provincias el que desde enero es propietario del 'King of kings' arrancó entre los días 4 y 7 de julio. Estando en Málaga recibió una llamada del Náutico en el que se le advertía de que se iba a celebrar la regata de su Majestad la Reina por lo que debía mover su barco del sitio donde permanece amarrado habitualmente. Al no poder hacerlo en persona, el dueño autorizó al personal del club para que pudieran cambiar su ubicación, al estar las llaves en el interior de la embarcación, y no entorpecer el transcurso de la competición.

Sin embargo, no fue hasta el pasado lunes 14 cuando el dueño recibe una llamada de Salvamento Marítimo en el que se le interroga por asuntos relacionados con el barco para cerciorarse que era suyo para, posteriormente, informarle de que se encontraba varado en la playa de la Garrofera. Tras enterarse, interpuso de inmediato la citada denuncia en la Policía Nacional de Fuengirola por el supuesto robo.

«Ni estaba en condiciones para navegar, estaba para restaurar. Me descuadra que se pudieran llevar el mío y no otros de mejores condiciones», comentó a este diario el propietario mientras desde el Naútico defendieron la inexistencia de negligencias en la gestión por su parte.

El propietario explicó también que pagó 30.000 euros para adquirir el velero en un estado de deterioro y estima que su precio actual es de 160.000 con arreglos pese a seguir sin estar en condiciones óptimas para salir al mar ya que, entre otros componentes, carece de velas. Totalmente arreglado rondaría, según su propietario, los 240.000 euros.