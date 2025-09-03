¿Puede pastar el ganado en los montes?

Es uno de los bulos más reiterados, dentro de la confrontación política partidista cuando se habla de los incendios forestales y del abandono del mundo ... rural. Lo cierto es que el ganado sí puede pastar, y de hecho, lo hace, en los montes públicos, según aclaran pastores y responsables de la Junta, que fija las zonas de labor y los cánones. Aunque no en todos los ámbitos, puesto que los parques naturales y nacionales están muy restringidos, muchas veces para proteger la regeneración natural de especies protegidas (como los pinsapos).

También hay enclaves donde la prioridad es defender la cuenca de posibles avenidas de agua mediante repoblación forestal, y mientras se establece el arbolado, el ganado no puede entrar, tal y como explica Gabriel Gutiérrez Tejada, asesor técnico de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta. «Pero luego hay otras zonas donde hay que intensificar al máximo el trabajo del ganado, como es el mantenimiento de los cortafuegos, donde es necesario llegar incluso a situaciones de sobrepastoreo», afirma.

Con todo, este experto aboga por revisar las limitaciones y la regulación de los espacios naturales protegidos, como son los parques nacionales. En el extremo opuesto, también advierte de que hay muchos lotes para pastoreo en montes públicos de la Junta de Andalucía que se quedan desiertos por esa dinámica de abandono rural, que hace que cada vez haya menos ganaderos.

La Junta hace ofertas todos los años de los planes de aprovechamientos forestales, donde se sacan a concurso los diferentes lotes de madera, biomasa, esparto, pastos y plantas aromáticas

Algo parecido ocurre con la extracción de madera y biomasa, donde hay áreas como son las de reserva integral y científica de los parques naturales, donde los aprovechamientos están muy limitados y regulados; pero luego hay otras zonas en las que la Junta hace ofertas todos los años y en las ocho provincias de los planes de aprovechamientos forestales, donde se sacan a concurso los diferentes lotes de madera, biomasa, esparto, pastos y plantas aromáticas.

«En algunos sitios hay peleas para conseguir determinados lotes que son muy valiosos, y en otros no, porque no valen tanto, porque ya no quedan ganaderos o porque nuestras instalaciones están desfasadas y sería necesario hacer una inversión muy grande y no le compensa al particular».