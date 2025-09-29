Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia de la primera mesa de movilidad de la Costa, que impulsa el Gobierno. SUR

¿Qué se puede esperar de la reunión de mañana de la mesa de movilidad de Málaga?

La cita, que es técnica y no política, tendrá dos apartados: el primero, dedicado al tráfico en la Costa del Sol; y el segundo, que se centrará en los últimos avances en el Cercanías

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:56

Este martes, 30 de septiembre, tendrá lugar una nueva sesión de las mesas de movilidad de la Costa del Sol. La cita, en la Subdelegación ... del Gobierno, dará continuidad a las que tuvieron lugar en julio y noviembre del año pasado, y que fueron el embrión del estudio de viabilidad del tren litoral, que ya está en marcha para determinar de qué forma y entre qué puntos se debe desarrollar la nueva conexión ferroviaria a lo largo de la franja costera. También, al análisis de otras mejoras en el ámbito del transporte por carretera y los Cercanías.

