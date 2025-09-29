¿Qué se puede esperar de la reunión de mañana de la mesa de movilidad de Málaga?

Este martes, 30 de septiembre, tendrá lugar una nueva sesión de las mesas de movilidad de la Costa del Sol. La cita, en la Subdelegación ... del Gobierno, dará continuidad a las que tuvieron lugar en julio y noviembre del año pasado, y que fueron el embrión del estudio de viabilidad del tren litoral, que ya está en marcha para determinar de qué forma y entre qué puntos se debe desarrollar la nueva conexión ferroviaria a lo largo de la franja costera. También, al análisis de otras mejoras en el ámbito del transporte por carretera y los Cercanías.

Al contrario que aquellas otras dos, a las que el Ministerio de Transportes del Gobierno central convocó a los alcaldes del litoral malagueño y gaditano, junto a representantes institucionales de la Junta y la Diputación, en esta ocasión son mesas técnicas, de expertos en movilidad y transportes de todos estos ámbitos. En cambio, este tipo de convocatoria no ha sentado bien a los alcaldes del PP (que son la inmensa mayoría en la Costa del Sol), que el pasado domingo ya dieron por fracasado este encuentro, antes incluso de celebrarlo.

Sea como fuere, en el orden del día de la cita de este martes habrá dos sesiones consecutivas. La primera estará enfocada hacia los problemas de movilidad por carretera y la demanda de los ayuntamientos de más subvenciones para los usuarios habituales de la autopista AP-7.

«Vamos a presentar avances ferroviarios interesantes», indican fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por SUR

Mientras, la segunda estará especializada en el ferrocarril, tanto en los avances (todavía escasos) del proyecto del tren litoral; como, sobre todo, en las mejoras de la línea C1 del Cercanías a medio plazo. «Vamos a presentar avances ferroviarios interesantes», anuncian fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por SUR, aunque sin entrar en más detalles.

De acuerdo con la convocatoria oficial de la Subdelegación, esta será la segunda reunión de los «grupos de trabajo interadministrativos». En ella, se abordarán «las medidas para mejorar la movilidad a corto y medio plazo en la provincia, y el estado de situación del tren de la Costa del Sol». Tras la reunión de ambos grupos de trabajo, la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, expondrá las conclusiones a los medios de comunicación.

Ambiente preelectoral

No ha empezado con buen pie esta nueva cita, donde, al contrario del tono positivo y optimista de las anteriores, el ambiente preelectoral en todos los ámbitos de la política nacional y autonómica ha marcado un agrio cruce de reproches entre los alcaldes del PP en la Costa y el máximo representante del Ejecutivo central en la provincia.

La primera piedra la lanzaron los regidores. La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, lamentó el domingo que esta cita «ya es decepcionante sin haberse celebrado porque no se va a hablar de lo que realmente preocupa a los malagueños: la saturación de la A-7, el peaje en la autopista de la Costa del Sol y las propuestas de los alcaldes para mejorar los problemas de movilidad».

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, le respondió el lunes: «Esperamos que las administraciones gobernadas por el PP traigan alguna iniciativa, porque hasta ahora no lo han hecho, y la movilidad compete a todas las administraciones».

«El Gobierno de España es la única que ha aportado soluciones y compromisos de mejora en las mesas anteriores. Pero la Junta de Moreno Bonilla, la Diputación y los ayuntamientos gobernados por el PP no han aportado ni una sola solución», lamenta el subdelegado. «La verdad es que no esperamos propuestas, porque ya sabemos que su único objetivo es enfangar y mentir».

Salas recordó que en la mesa previa se acordó que la que está a punto de celebrarse debía ser un encuentro a nivel técnico, «en la que los ayuntamientos y la Junta han propuesto a sus representantes», que son los técnicos de Málaga, Vélez-Málaga y Algeciras, acordados por todos los municipios. «La movilidad es competencia de todos, incluidos los ayuntamientos, pero hasta ahora no han presentado ni una sola propuesta, sólo se han dedicado a confrontar con el Gobierno, porque no tienen...»