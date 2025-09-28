Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Retenciones de tráfico habituales en la A-7 a su paso por Marbella. JOSELE. ARCHIVO

El PP advierte que la reunión con el Gobierno no abordará el colapso de la A-7 en la Costa del Sol

El Consejo de Alcaldes del partido en Málaga lamenta que el Ministerio de Transportes «ignora las propuestas de los municipios» para mejorar el tráfico

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:30

Los representantes institucionales del PP van con muy bajas expectativas a la reunión de la mesa del transporte, convocada por el Ministerio de Transportes y ... que tendrá lugar el próximo martes, 30 de septiembre en la Subdelegación del Gobierno. Tanto que la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha lamentado que esta cita «ya es decepcionante sin haberse celebrado porque no se va a hablar de lo que realmente preocupa a los malagueños: la saturación de la A-7, el peaje en la autopista de la Costa del Sol y las propuestas de los alcaldes para mejorar los problemas de movilidad».

