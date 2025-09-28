El PP advierte que la reunión con el Gobierno no abordará el colapso de la A-7 en la Costa del Sol

Los representantes institucionales del PP van con muy bajas expectativas a la reunión de la mesa del transporte, convocada por el Ministerio de Transportes y ... que tendrá lugar el próximo martes, 30 de septiembre en la Subdelegación del Gobierno. Tanto que la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha lamentado que esta cita «ya es decepcionante sin haberse celebrado porque no se va a hablar de lo que realmente preocupa a los malagueños: la saturación de la A-7, el peaje en la autopista de la Costa del Sol y las propuestas de los alcaldes para mejorar los problemas de movilidad».

A su juicio, el encuentro se reducirá a un formato meramente técnico, centrado en el tren litoral, y al que no se ha invitado a los alcaldes: «Esto es faltar al respeto a los representantes legítimos de los vecinos de Málaga, que llevan más de un año y medio reclamando soluciones urgentes». Los regidores populares y la Diputación Provincial han elevado ya hasta siete propuestas para mejorar los accesos de la A-7 en distintos municipios, unas actuaciones que son asumibles para ejecutarlas a corto plazo: «Evitarían muchos de los atascos diarios y reforzarían la seguridad vial».

En cambio, Del Cid denuncia que el Gobierno de Sánchez «mantiene un silencio vergonzante y una actitud negligente, mientras hace caja con los peajes abusivos y sigue castigando a Málaga frente a otras provincias». A lo que añade: «La autopista de la Costa del Sol no puede ser un bien de lujo para las decenas de miles de malagueños que se desplazan a diario por la costa para ir a su trabajo o a sus estudios».

Puntos negros

Del Cid ha puesto otros ejemplos concretos de puntos negros de tráfico en la provincia como los accesos de Torremolinos, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Marbella o Estepona, donde los colapsos diarios obligan a ocupar carriles de la autovía, «lo que se convierte en un grave problema de seguridad vial además de un lastre para la economía y el día a día de miles de familias trabajadoras».

En este punto, ha criticado que en otras provincias «sí se bonifican los peajes y se ejecutan mejoras, mientras en Málaga se responde con la indiferencia más absoluta». «Nos preguntamos si Málaga tiene que seguir pagando un castigo político por parte del Gobierno de Sánchez». Además, la alcaldesa de Torremolinos ha denunciado que tampoco se da respuesta a las deficiencias del tren de Cercanías en la Costa del Sol, con incidencias constantes y estaciones en mal estado: «Si ni siquiera son capaces de arreglar unas escaleras mecánicas en meses, ¿qué credibilidad pueden tener para comprometerse con inversiones de calado?».

Por todo ello, la dirigente popular ha exigido que el Ministerio que dirige Óscar Puente rectifique y dé participación a los alcaldes en las decisiones sobre movilidad en la provincia: «Queremos soluciones, no excusas. Queremos inversiones, no reuniones vacías. Y queremos respeto para los vecinos de Málaga, que no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda».