Josele Aguilar con Montserrat Mínguez, entre otros cargos del PSOE de Málaga. Salvador Salas

El PSOE aprovecha la crisis del cribado de cáncer para lanzar la «operación rescate» de María Jesús Montero

En un acto con militantes, Josele Aguilar critica el nombramiento de Antonio Sanz y asegura que la todavía ministra de Hacienda «devolverá el prestigio a la sanidad andaluza»

Matías Stuber

Matías Stuber

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:05

Comenta

La crisis desatada por los fallos en el cribado de cáncer de mama es vista por el PSOE como una oportunidad para dar oxigeno ... a María Jesús Montero, que se enfrentará a Juanma Moreno en las elecciones andaluzas.

