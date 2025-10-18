El PSOE aprovecha la crisis del cribado de cáncer para lanzar la «operación rescate» de María Jesús Montero

La crisis desatada por los fallos en el cribado de cáncer de mama es vista por el PSOE como una oportunidad para dar oxigeno ... a María Jesús Montero, que se enfrentará a Juanma Moreno en las elecciones andaluzas.

Este sábado, el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, dejó claro que esta crisis será un elemento fundamental en la estrategia electoral del partido. Es la primera rendija abierta que perciben de verdad para meter el pie y que llega en buen momento, cuando el final de la legislatura ya se atisba. Aguilar, que recibía en La Térmica a la portavoz del PSOE, Montserrat Mínguez, aseguró que Montero será la encargada de «rescatar al sistema público andaluz».

En opinión del secretario general de los socialistas malagueños, la gestión de la crisis de los cribados no corresponde a un error sino una manera de hacer política por parte del PP, con el sistema público de salud como uno de los grandes damnificados. «Primero negaron los hechos, luego mintieron diciendo que solo afectaba al Virgen del Rocío, después que no se informaba para no generar incertidumbre, y más tarde que era un problema de protocolo. Mentiras sobre mentiras que siguen sin esclarecer lo más importante: ¿Cuántas miles de mujeres están afectadas a día de hoy?», denunció.

Josele Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga «María Jesús Montero devolverá el prestigio que nunca debió perder a la sanidad andaluza»

Aguilar también calificó de «ofensivo» el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Salud. Al mismo tiempo que vertía adjetivos negativos sobre uno de los máximos hombres de confianza del presidente, resaltó a Montero como gran valor para recuperar el «prestigio» de la sanidad pública. Tanto por las formas como por el fondo.

La ahora ministra de Hacienda, cabe recordar, fue consejera de Salud cuando el PSOE aún estaba al frente de la Junta y es médico de profesión. Una condición que ahora se quiere explotar en el PSOE para ganar terreno electoral. «Ella tiene la formación, la experiencia y la convicción necesaria para devolverle a la sanidad pública andaluza el prestigio que nunca debió perder», precisó Aguilar varias veces.

Más críticas

Al acto en Málaga también se apuntó el secretario regional de Formación del PSOE en Andalucía, Jacobo Calvo. Respaldó las críticas al PP, como no podía ser de otra manera, y habló de «una derecha que pone en riesgo el Estado del bienestar».

Aunque en el PP quieren dar por cerrada la crisis con el nombramiento de Sanz, en el PSOE se han recetado insistir en que la crisis de los cribados va más allá y es también una crisis estructural de todo lo público, erosionado, supuestamente, por más de seis años de gobierno del PP en Andalucía. «El PSOE tiene ahora una misión clara: hacer visibles las políticas regresivas de Moreno Bonilla y reforzar la defensa de la sanidad, la educación y la dependencia y las políticas feministas», sentenció Calvo.

La actual legislatura de Juanma Moreno finaliza el año que viene. Aún no hay una fecha concreta para las elecciones. Pero eso no impide que la campaña electoral en Andalucía ya se esté afilando porque la convocatoria llegará, como muy tarde, en la primavera de 2026.