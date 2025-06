Estas son las pruebas de salud que puedes hacerte en tu farmacia

José Antonio Sau Miércoles, 11 de junio 2025, 12:35 Comenta Compartir

Una carpa en la calle José Iturbi, en pleno corazón del Distrito Bailén-Miraflores, ha sido hoy la apuesta del Colegio de Farmacéuticos de Málaga con el fin de mostrar los servicios adicionales que, junto a la dispensa de medicamentos y productos relacionados con la salud, ofertan las oficinas de farmacia de toda la provincia. Decenas de ciudadanos han acudido a este punto para someterse de forma gratuita, solo hoy miércoles, a algunas de las ocho pruebas o test que les permiten conocer su estrés, su diabetes, el colesterol, la tensión arterial, el estado de la piel y de los huesos, el retorno venoso o su composición corporal. Estas pruebas puede hacérsela cualquiera que tenga interés en los diversos establecimientos farmacéuticos de la provincia.

Como ha señalado Alberto Barrionuevo Torre, vocal de Oficina de Farmacia del colegio, la llamada Carpa de la Salud, que se hace junto a la empresa Sandoz, se ha llevado ya a varios municipios de la provincia y la idea es realizar las dos últimas en la capital. «Esto simplemente busca mostrar al público y a los pacientes una serie de servicios adicionales que se pueden hacer en la farmacia, independientemente de la dispensación», recalca, aunque advierte de que sólo se hacen recomendaciones de salud o derivación al médico, no diagnóstico. «Promocionamos la salud», dice, y recalca que hoy esperan a más de 150 personas.

A las diez de la mañana, la cola de interesados ya mostraba una longitud considerable. Antes de dirigir a los interesados a cada prueba, se realiza un cribado basado en una serie de preguntas relacionadas con el estilo de vida y la salud del paciente (si fuma o no, si hace deporte, el peso, patologías previas, etcétera). Barrionuevo destaca que el estrés se mide introduciendo el dedo en una aparato que cuantifica la capacidad de resistencia a los nervios y a la ansiedad del interesado, mientras que hay una serie de pruebas relacionadas con el riesgo cardiovascular como la toma de tensión arterial, el nivel del colesterol, el azúcar, que se realizan a través de lo que se conoce como química seca o «pinchazo en el dedo», más la evaluación de la composición corporal se efectúa a través de una máquina de bioimpedancia que mide la grasa corporal y la musculatura.

Los farmacéuticos también analizan el estado de la piel, «si es grasa o está seca, si necesita hidratación, la pigmentación, el factor solar, la grasa, el sebo, la elasticidad y se hace también un barrido de las manchas con una cámara», incluyendo las uñas y el cabello (si el pelo está graso, por ejemplo). En cuanto a la osteoporosis, se aplica un densitómetro al talón y se mide la densidad ósea, tras lo que se realizan recomendaciones nutricionales. «Si está más bajo de la cuenta, se le dice que vaya al médico», destaca.

El retorno venoso consiste en la colocación de electrodos en la pantorrilla, explica Barrionuevo, y se mide el tiempo de llenado de las venas en reposo previa activación de la circulación, para ir a la búsqueda de dolores, calambres, cansancio o pesadez de piernas, tan habitual en verano entre las personas mayores.

Barrionuevo señala que no sólo realizan esta actividad para ayudar a descongestionar los centros de salud: Ahora desarrolla el colegio un proyecto piloto con diez centros de salud, de forma que sesenta farmacias se notifica a los médicos de familia cuándo se da el vencimiento de una medicación crónica, cuando caduca, «hacemos una comunicación al centro de salud y esa persona no debe pedir cita para renovar la medicación, se le hace desde las farmacias: este año hay 7.000 pacientes que no han pasado por los centros de salud». La idea es extender el programa a todas las farmacias de la provincia, en la que existen 680 farmacias.

Otros proyectos consisten en que las farmacias avisan a los médicos si detectan alguna reacción adversa o dosis inexacta con relación a diversos fármacos, se trata de un programa de «anulación cautelar», además de haberse extendido ya a toda Andalucía la iniciativa de dispensación en farmacias de medicamentos hospitalarios. «El paciente elige dónde quiere recoger la medicación, bien en el hospital bien en su farmacia», recalca.

«Nosotros somos el único centro sanitario sin cita previa, abierto 24 horas siete días a la semana, estamos a pie de calle y cualquier persona puede acudir a la farmacia sin necesidad de cita previa», reseña.

Teresa Candón es vecina de la zona y ha venido porque en la farmacia le han hablado de la iniciativa. «Ahora mismo me he hecho una prueba de composición corporal, exactamente para ver la grasa, el líquido y la masa muscular y demás. Esto va muy bien para prevenir». Es más, considera que habría que fomentar este tipo de acciones.

Adelaida Quijada, otra vecina del barrio, señala lo siguiente: «Esto es fabuloso, fabuloso. Además tendría que haber más cosas para que hagan pruebas, como electrocardiogramas».

