Protesta en Málaga por el «secuestro ilegal de la flotilla»: «La gente está haciendo lo que deberían hacer los Gobiernos»

Cada semana el Movimiento Vecinal por el Parque del Oeste se reúne para repasar los últimos acontecimientos de Gaza, leen poesías de algún autor palestino, ... estudian alguna otra manifestación artística y este miércoles tocaban ilustraciones de Najab Al-Ali que lucían colgadas sobre el césped: «Cuando más conoces, más los valoras y más fácil es defenderlos», comentó Carlos Guevara, miembro del colectivo, en referencia a los palestinos. Guevara, además, comentó que lo suyo, lo de esa iniciativa, no va de movilizaciones efervescentes, de un día, sino de un movimiento vecinal que cuaje, que saque a la gente a las calles a compartir tanto las fiestas como los problemas, cuando los hay: «Ahora estamos con Palestina porque es cuestión de humanidad».

Con la nueva flotilla interceptada por Israel esta pasada madrugada en la que iban embarcadas dos vecinas de Málaga, María Plata Díaz y Elisabeth Di Luca, la concentración adquirió otro cariz más reivindicativo: era la única manifestación comunicada a la autoridad municipal y por eso se aprovechó para lanzar las proclamas. «Queremos clamar contra el secuestro ilegal de la flotilla», lanzó Laura Vacas, que forma parte de la organización de esa expedición humanitaria y que también informó de que María Plata y Elisabeth Di Luca están a punto de llegar a la costa de «la tierra ocupada por Israel», para ser deportadas rápidamente. También aclaró que las dos se encuentran bien.

Laura Vacas, además, avanzó que todos los sábados de este mes de octubre se van a celebrar protestas contra el genocidio que sufre el pueblo palestino. El lugar y la hora serán acordadas con el resto de colectivos que normalmente se reúnen en solidaridad con Palestina. «Lo que se está jugando la humanidad y el derecho internacional ahora bien vale que paremos el mundo», afirmó Vacas, que puso como ejemplo a emular las masivas manifestaciones del «No a la guerra» de principios de la década de los 2000 cuando la población civil quiso evitar la invasión de Irak o las protestas de los indignados a principios de la década siguiente contra los efectos de la Gran Recesión y las políticas públicas adoptadas para controlar.

Hatem Abdul, de Voces Palestinas, continuó en declaraciones a SUR: «Vemos que nadie quiere reaccionar. Los que pueden hacer algo, los Gobiernos, las organizaciones internacionales, no hacen nada. Al final la gente tiene que hacer lo que no hacen los Gobiernos. La gente sólo está haciendo lo que deberían hacer los Gobiernos», agregó Abdul. «¿Por qué alguien tiene que arriesgar su vida y cruzar los mares? ¡Qué necesidad!», clamó, apelando a la responsabilidad de las instituciones.

Entre las personas congregadas también se encontraba Ruggero Zeni, italiano vecino de Málaga que regresó ayer de Israel tras haber sido apresado, porque también participó en la primera flotilla, la detenida la semana pasada por el ejército hebrero: «Es una de las cosas más bonitas que he hecho en la vida. La parte de la cárcel es un precio que ha pagado con gusto», declaró entre los aplausos de los congregados, que eran apenas unas pocas decenas.