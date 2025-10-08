Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración este miércoles en el Parque del Oeste en solidaridad con Palestina y en apoyo de los activistas de la flotilla. Migue Fernández

Protesta en Málaga por el «secuestro ilegal de la flotilla»: «La gente está haciendo lo que deberían hacer los Gobiernos»

La convocatoria semanal del Movimiento Vecinal por el Parque del Oeste se convierte en una denuncia por la nueva expedición apresada por Israel en la que viajaban dos vecinas de Málaga

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:36

Comenta

Cada semana el Movimiento Vecinal por el Parque del Oeste se reúne para repasar los últimos acontecimientos de Gaza, leen poesías de algún autor palestino, ... estudian alguna otra manifestación artística y este miércoles tocaban ilustraciones de Najab Al-Ali que lucían colgadas sobre el césped: «Cuando más conoces, más los valoras y más fácil es defenderlos», comentó Carlos Guevara, miembro del colectivo, en referencia a los palestinos. Guevara, además, comentó que lo suyo, lo de esa iniciativa, no va de movilizaciones efervescentes, de un día, sino de un movimiento vecinal que cuaje, que saque a la gente a las calles a compartir tanto las fiestas como los problemas, cuando los hay: «Ahora estamos con Palestina porque es cuestión de humanidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  7. 7 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  8. 8

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  9. 9 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  10. 10 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Protesta en Málaga por el «secuestro ilegal de la flotilla»: «La gente está haciendo lo que deberían hacer los Gobiernos»

Protesta en Málaga por el «secuestro ilegal de la flotilla»: «La gente está haciendo lo que deberían hacer los Gobiernos»