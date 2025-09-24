Primeras lluvias del otoño: cinco litros y calles con olor a petricor en Málaga

Llueve en Málaga por primera vez este otoño. Las precipitaciones, por lo general débiles y ocasionales, se han producido por la conjunción del viento de ... levante y el aire frío en altura, como explica el divulgador meteorológico José Luis Escudero, que aclara que la probabilidad era mayor en el litoral y zonas montañosas cercanas al mar, si bien «no se han mojado todos los portales». Eso sí, las calles han quedado impregnadas de un agradable olor a petricor, que hacía meses que no se sentía.

Desde poco antes de las 6.00 de la mañana han caído chaparrones de poca entidad en el entorno de la capital y Gran Málaga. De hecho, el mayor acumulado se ha dado en el pluviómetro de la barriada de La Araña, con 5,5 litros por metro cuadrado, según la Red Hidrosur de la Junta. También destacan Los Montes (Santón Pitar, 4,6 l/m2); y el río Turón en Ardales (1,8). En la capital, en torno a 1 l/m2 en El Atabal.

Más frío

Junto a los chubascos, la segunda nota meteorológica destacada del día es la caída generalizada de la temperatura, que acompaña a la sensación de cambio de tiempo, después de un fin de semana de pleno verano.

24 grados es la temperatura máxima prevista hoy; hasta hace pocos días, esta era casi la mínima nocturna en Málaga.

La máxima que el Centro Meteorológico de Aemet espera para hoy es de 24 grados (18 de mínima). Este valor diurno es casi la temperatura nocturna que se ha vivido en Málaga hasta la semana pasada.

De cara a lo que resta de semana, el termómetro todavía volverá a remontar, pero no volverá a los valores estivales de las jornadas anteriores. Entre el jueves y el viernes irá ascendiendo levemente, hasta marcar 27 grados el sábado y el domingo. Ya no se ven nuevas probabilidades de precipitación en el horizonte.