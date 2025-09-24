Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Calles mojadas por la lluvia esta mañana en la avenida Andalucía de Málaga. ESTER REQUENA

Primeras lluvias del otoño: cinco litros y calles con olor a petricor en Málaga

El primer desplome de las temperaturas dejará hoy por primera vez máximas de 24 grados

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:20

Llueve en Málaga por primera vez este otoño. Las precipitaciones, por lo general débiles y ocasionales, se han producido por la conjunción del viento de ... levante y el aire frío en altura, como explica el divulgador meteorológico José Luis Escudero, que aclara que la probabilidad era mayor en el litoral y zonas montañosas cercanas al mar, si bien «no se han mojado todos los portales». Eso sí, las calles han quedado impregnadas de un agradable olor a petricor, que hacía meses que no se sentía.

