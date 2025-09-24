Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua

Ya están aquí las primeras lluvias del otoño en Málaga. De hecho, muchos ciudadanos ya se han topado con las primeras gotas a primera hora ... de la mañana. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada de hoy se esperan cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales «durante la primera mitad del día» en Málaga. Ya por la tarde se prevén intervalos de nubes altas.

También anunciaba esta semana agua en su blog 'Tormentas y rayos' el divulgador en meteorología José Luis Escudero: «Hay probabilidad de algunas precipitaciones débiles y ocasionales debidas al viento de levante y un poco de aire frío en altura. Serán en zonas de montañas cercanas a la costa donde la probabilidad es mayor; no se mojarán todos los portales».

Según la previsión de Meteorología, en la capital malagueña -donde la lluvia ya ha hecho acto de presencia por zonas- la probabilidad es del 70% hasta las 14.00 horas. La misma posibilidad se destaca para Torremolinos mientras que en Fuengirola, Marbella y Estepona el porcentaje sube hasta el 80-85%. En la zona oriental, los cielos estarán cubiertos pero la probabilidad de lluvia se sitúa, hasta las 14.00 horas, en el 15% en Vélez mientras que en Nerja el cielo también se espera cubierto.

En el interior de la provincia malagueñala probabilidad alcanza el 95% en Álora también hasta las 14.00 horas. En Ronda la previsión asciende hasta el 85% mientras que en Antequera se esperan nubes altas sin lluvia.

Ampliar Suelo mojado en Málaga, este miércoles a primera hora. E. Rquena

Mínimas en ascenso

En cuanto a las temperaturas, la previsión de Amet mínimas en ascenso y máximas en descenso. Así, en Vélez-Málaga se esperan 27 grados de máxima y 18 de mínima. En Antequera la máxima será de 25 y la mínima de 14 grados. Mientars tabto, en Málaga capital y Ronda el mercurio alcanzará los 24 grados mientras que las mínimas serán, respectivamente, de 18 y 15 gradpos.En Marbella el termómetro marcará 22 de máxima y 20 de mínima. Por último, Meteorología también espera vientos de flojos a moderados del sureste, amainando por la tarde.

Por su parte, la previsión para Andalucía recoge «nubes bajas en la vertiente mediterránea durante la primera mitad del día, acompañadas de precipitaciones débiles en el litoral y en las sierras». La previsión destaca además «temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios en la mitad oriental de la comunidad y en ascenso en el resto, más acusado en la provincia de Cádiz; máximas en descenso en la parte occidental de la vertiente mediterránea, con pocos cambios en el resto.

En la Península se apuntan para la jornada de este miércoles «probables chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en litorales de Barcelona y Girona. Probables precipitaciones localmente fuertes durante la madrugada en el norte de Baleares y al final del día en litorales norte de Cataluña».