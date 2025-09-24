Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Salas / Archivo

Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua

Aemet apunta cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:33

Ya están aquí las primeras lluvias del otoño en Málaga. De hecho, muchos ciudadanos ya se han topado con las primeras gotas a primera hora ... de la mañana. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada de hoy se esperan cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales «durante la primera mitad del día» en Málaga. Ya por la tarde se prevén intervalos de nubes altas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  6. 6 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  7. 7 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  8. 8 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  9. 9 Nueva plaga en Andalucía: llegan los gusanos cabezudos y la Junta toma medidas
  10. 10 Dos hermanos con síndrome de Diógenes mantienen en vilo desde hace cuatro años a una comunidad de vecinos de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua

Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua