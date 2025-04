Primer avance meteorológico para la Semana Santa en Málaga: ¿lloverá?

Ignacio Lillo Málaga Lunes, 7 de abril 2025, 11:55 Comenta Compartir

A siete días de que comience la Semana Santa, y con el riesgo de que la situación atmosférica en esta primavera pueda dar un vuelco, lo cierto es que ya hay primeras previsiones para el arranque de los días festivos. Y, al menos a fecha de este lunes, las perspectivas no son buenas.

El director del Centro Meteorológico de Aemet, Jesús Riesco, insiste en recordar que con tanta variabilidad en la primavera el escenario puede cambiar todavía, pero lo cierto es que los modelos apuntan a que la situación que se vive hoy, de temperaturas altas y cielos soleados, no va a durar mucho. Concretamente, hasta el miércoles. «La segunda mitad de la semana no se ve bueno», reconoce el meteorólogo.

De momento, entre este lunes y miércoles se mantendrá estable y sin riesgo de lluvias. Hay un borrasca atlántica, pero queda muy lejos. Por tanto, las temperaturas estarán por encima de lo normal y no hay riesgo de aguaceros.

Cambio el jueves

A partir del jueves entrará en escena una Baja Fría Aislada (BFA), un tipo de borrasca que va a generar inestabilidad, sobre todo en la segunda mitad del día, cuando ya se ven las primeras precipitaciones. Esta BFA estará situada al suroeste de la península, y tendrá continuidad el viernes, el sábado y, lo que es más significativo, también parcialmente la jornada del Domingo de Ramos.

Precisamente, el Domingo de Ramos será una jornada de cambios, pues la BFA subirá de latitud, pero justo detrás empezará a afectar una nueva borrasca, esta vez desde el norte de la península. Esta nueva vaguada en altura puede afectar con precipitaciones durante el domingo por la tarde, pero también puede continuar el Lunes y el Martes Santo. A partir de ese momento, a día de hoy todavía no hay predicciones.

Las precipitaciones previstas no serán intensas, pero sí es posible que hagan acto de presencia en varios momentos. Sin embargo, el director de Aemet vuelve a llamar a la cautela y pide esperar al menos hasta este jueves, cuando ya se podrá confirmar un escenario «con más nitidez». «Todavía hay mucha incertidumbre, porque si la evolución de la primera no es la prevista, puede influir sobre la segunda. Esto no es exacto y por lo tanto hay que ser prudentes». Además, aunque vuelva la probable inestabilidad, Riesco aboga por ver día a día el posible impacto de las lluvias según los intervalos horarios.