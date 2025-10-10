El PP de Málaga hace bandera de los valores de la Hispanidad

Con motivo de la conmemoración, este 12 de octubre, del Día de la Hispanidad, el PP de Málaga ha celebrado este mañana un acto junto ... a hispanoamericanos asentados en la provincia donde ha hecho bandera de los valores que unen a la comunidad hispana a un lado y al otro del Atlántico y del vínculo de unión que para 600 millones de personas en el mundo supone hablar español.

«Frente a quienes nos dividen y nos hacen confrontar hay una realidad que une a 600 millones de personas en todo el mundo a través del español, que nos une dentro y fuera de nuestras fronteras, nos enriquece y nos acerca a esa veintena de países que lo utilizan como lengua oficial en todo el mundo», ha reivindicado la presidenta provincial de los populares malagueños, Patricia Navarro, en el acto celebrado junto a La Farola en la capital.

Acompañada, entre otros, por el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP nacional, Elías Bendodo, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, Navarro ha puesto en valor el papel de España como «gran eje vertebrador» con la comunidad hispanohablante a través del idioma y la hospitalidad de Málaga para acoger «a todo aquel que quiere venir y quedarse, pero que abraza de manera muy especial y como hermanos a todos esos vecinos que habla hispana que residen aquí».

Enseñas de diferentes países

Por eso, en el acto además de desplegarse una bandera de España de 50 metros también han tenido protagonismo las eseñas de los países hispanoamericanos que cuentan con residentes en la provincia y que suman unos 100.000.

«El idioma es un denominador común, pero también nos une el orgullo de haber nacido o de vivir en España; de este proyecto común que nos hemos dado todos sobre el marco democrático de libertad y de convivencia que es la Constitución de 1978», ha destacado Patricia Navarro.

En esta línea, Francisco de la Torre ha llamado a estar «orgullosos» del papel jugado por España en América en la creación de «nuevos espacios de civilización» con la fundación de ciudades, universidades y hospitales.

Asimismo, el encuentro ha permitido a los populares celebrar el Premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado y que se conoció minutos antes del inicio del acto. Patricia Navarro se ha congratulado de este reconocimiento y ha recordado el respaldo que el PP de Málaga viene haciendo a la comunidad venezolana asentada en Málaga y a la lucha por la democracia en Venezuela con la celebración de actos como el que la pasada semana reunió en la capital a la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el ex presidente de México, Felipe Calderón, y el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

«La libertad y la democracia, igual que la hispanidad son parte de nuestra fortaleza como país», ha subrayado Navarro.

En este sentido, Elías Bendodo ha considerado que es un premio «merecidísimo» y ha ironizado sobre el hecho de que no lo haya recibido el presidente del Gobierno español sobre el que «algunos pensaba que podía tener opción». «Ánimo Pedro, por no haberlo conseguido, veremos el año que viene», ha dicho.

Bendodo ha añadido que «no se ve muy contento» a Pedro Sánchez con el reconocimiento a Machado pero «sobre todo no vemos muy contento a Zapatero».